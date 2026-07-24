AL QAEDA. Lanciato il settimanale al-Bayan

Al-Yaqin Media, fondazione mediatica qaedista, il 3 luglio ha pubblicato il primo numero del nuovo settimanale Al-Bayan.Il periodico ricalca fedelmente il settimanale di DAESH al-Naba, per design, impaginazione, lunghezza e contenuti, nonché il nome, al-Bayan, che letteralmente significa “La Dichiarazione” richiama quello della stazione radio principale dell’ISIS, ora chiusa.

Gli autori del settimanale specificano che quest’ultimo verrà pubblicato ogni venerdì, dai sostenitori di al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP). Il primo numero di al-Bayan offre una rassegna dei principali attacchi terroristici e della propaganda delle filiali globali di al-Qaeda, sebbene si concentri principalmente sulle attività delle branche più attive: JNIM nel Sahel e al-Shabab in Somalia.

Ci sono però delle differenze sostanziali tra al-Naba e al-Bayan in base alle quali si può presupporre che la redazione del nuovo settimanale sia composta principalmente da occidentali radicalizzati, oppure che il settimanale sia stato concepito nell’ottica di essere poi divulgato tra le nuove generazioni musulmane che risiedono in Occidente, per l’appunto.

La prima differenza sta nell’impostazione della lettura, che nella tradizione araba è impostata da destra verso sinistra, mentre nella copertina del primo numero di al-Bayan l’impostazione è tipicamente occidentale (da sinistra verso destra). Un ulteriore differenza riguarda l’utilizzo del sistema numerico decimale. Questo elemento potrebbe suggerire che gli autori siano verosimilmente musulmani “occidentalizzati” come ad esempio algerini, poiché, tra i Paesi in cui al-Qaeda presenta una forte presenza e radicalizzazione, l’Algeria – sede di AQIM – è l’unico in cui il sistema metrico decimale è impiegato nella pratica quotidiana in modo analogo a quanto avviene nei Paesi europei.

Successivamente, in al-Bayan viene inserita anche la data della pubblicazione del settimanale seguendo il calendario gregoriano, mentre in al-Naba è presente solo la data araba.

Infine, è interessante notare che la pubblicazione si riferisce ai gruppi qaedisti non con i loro nomi comunemente noti – Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) e al-Shabab – bensì come al-Qaeda in Africa occidentale e al-Qaeda in Africa orientale, rispettivamente. Quest’ultimo punto lascia invece presupporre che la redazione sia composta da simpatizzanti di al Qaeda piuttosto che dagli stessi qaedisti, in quanto la stessa al-Qaeda si è sempre riferita alle proprie organizzazioni con i loro nomi ufficiali, non catalogandoli per provenienza.

Una congruenza tra i due settimanali riguarda invece la presenza nella terza pagina dell’editoriale, che nel primo numero di al-Bayan è intitolato “Gaza sta creando l’alba da mille giorni”, nel quale viene spiegato che il jihad nei pressi di Gerusalemme “entra nel suo millesimo giorno di guerra e sangue versato sulla terra terra di Gaza”. Secondo la retorica qaedista Gaza ha ridisegnato le equazioni del conflitto, in quanto si è dimostrata come “una forza insormontabile nonostante l’assedio israeliano”. Quella che, secondo al-Qaeda doveva essere una battaglia rapida si è trasformata in una prova di volontà, che ha dimostrato che la resilienza dei musulmani in Palestina deriva dalla loro fede. Quindi, quella che oggi si sta combattendo non è solo una battaglia per la terra, ma una battaglia per la nazione e la sua fede.

Fino ad oggi sono stati pubblicati altri due numeri del settimanale; nel secondo l’editoriale, intitolato: “I miei soldi… Quando la tirannia si scontra con il potere della fede” offre un’analisi, dal punto di vista di al-Qaeda, dell’Africa Occidentale e in particolar modo del Mali. Secondo l’editoriale le persone che vivono in Africa Occidentale sono stanche della continua ingerenza straniera, sia essa francese, russa o di qualsiasi altra provenienza, rispecchiandosi invece un sistema che tragga origine dalla loro religione e dalla loro fede islamica.

Ciò ha dunque permesso ad alcuni movimenti di superare le divisioni interne prendendo come punto di riferimento comune (l’Islam), dopo essere stati sfiniti da anni di conflitti interni. Mentre nel terzo numero, l’editoriale dal titolo “La festa della lancia e la buona novella del completamento dell’edificio” al-Qaeda sostiene che il ritorno del Califfato e l’affermazione della giustizia islamica possano avvenire esclusivamente attraverso il jihad.

Le tensioni e i conflitti internazionali vengono visti da al-Qaeda stessa come un segno del progressivo indebolimento delle potenze mondiali e dei governi considerati nemici dell’Islam, ritenendo che questa situazione rappresenti un’opportunità storica per i gruppi jihadisti di intensificare le proprie operazioni. Si può dunque notare come negli editoriali vengano ripresentate tematiche non nuove nella retorica qaedista, tra cui appunto, il sostegno alla comunità musulmana in Palestina, l’incitamento al jihad e il rifiuto dell’ingerenza straniera nelle terre dell’Islam.

Dania Piccirilli

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