AGRICOLTURA. Senza fertilizzanti, bloccati a Hormuz, a rischio la semina 2027

Gli agricoltori di tutto il mondo si trovano ad affrontare il secondo aumento dei prezzi dei fertilizzanti in quattro anni a causa della guerra in Iran.

Con i prezzi dei cereali troppo bassi per attutire l’impatto della più grave crisi di approvvigionamento, molti stanno ripensando i piani di semina, mettendo a rischio la produzione alimentare globale, riporta Reuters.

Il Medio Oriente è un importante centro di produzione di fertilizzanti e gran parte del commercio globale di fertilizzanti passa solitamente attraverso lo Stretto di Hormuz, il cui traffico è stato completamente bloccato dal conflitto. Le forniture di urea, un fertilizzante a base di azoto, provenienti dal più grande impianto di produzione al mondo in Qatar sono state interrotte, e anche i flussi di zolfo e ammoniaca, ingredienti comuni per una vasta gamma di fertilizzanti, sono stati ridotti.

Con una risoluzione del conflitto che si sta rivelando difficile da conseguire, analisti, commercianti, produttori di fertilizzanti e agronomi guardano alla precedente crisi di approvvigionamento, l’invasione russa dell’Ucraina del 2022, temendo che questa volta la situazione possa peggiorare ulteriormente. Con l’aumento vertiginoso dei prezzi dei fertilizzanti dall’inizio della guerra a fine febbraio, l’urea ha registrato l’impennata più marcata, a causa della perdita di circa un terzo dei volumi scambiati a livello globale, solitamente esportati dal Golfo.

Alcuni stanno pagando. L’India, il più grande produttore mondiale di riso e il secondo produttore di grano, ha registrato volumi record di urea in una singola gara d’importazione, pagando quasi il doppio rispetto a soli due mesi fa. Ma, secondo gli analisti, tali livelli di prezzo sono inaccessibili a molti.

Nel 2022, gli alti prezzi globali dei cereali hanno aiutato gli agricoltori a compensare il forte aumento dei costi di produzione causato dalla guerra in Ucraina. Tuttavia, gli abbondanti raccolti di cereali e semi oleosi degli ultimi anni hanno contenuto i prezzi dei prodotti agricoli.

Di conseguenza, molti agricoltori oggi non hanno le entrate necessarie per assorbire l’aumento vertiginoso delle spese per i fertilizzanti. I fertilizzanti a base di azoto, come l’urea, devono essere applicati ogni stagione per molte colture e influenzano direttamente le rese annuali, nonché i parametri qualitativi, incluso il contenuto proteico del grano.

Gli agricoltori possono ridurre l’apporto di altri nutrienti essenziali, come fosfati e potassio, senza perdite immediate di resa.

Tuttavia, anche questa opzione potrebbe essere messa alla prova se i mercati dei fosfati dovessero subire una prolungata contrazione, poiché le restrizioni alle esportazioni cinesi coincidono con le interruzioni legate alla guerra nelle forniture di zolfo e ammoniaca.

Alla fine, alcuni agricoltori potrebbero semplicemente “tentare la sorte” e ridurre le applicazioni di fertilizzanti, mettendo a rischio le rese, ha affermato il gruppo statunitense di fertilizzanti Mosaic. Secondo Argus, società di dati sulle materie prime, dall’inizio del conflitto sono andate perse almeno 2 milioni di tonnellate di produzione di urea, pari a circa il 3% del commercio marittimo annuo, a causa della chiusura degli impianti in Medio Oriente, India, Bangladesh e Russia.

Nel frattempo, quasi 1 milione di tonnellate già caricate sulle navi rimangono bloccate nel Golfo.

Anche se le ostilità dovessero terminare presto e lo Stretto di Hormuz venisse riaperto, ci vorranno settimane solo per smaltire la coda di merci, afferma la società di intelligence di mercato ICIS. Inoltre, la disponibilità di fertilizzanti rimarrà probabilmente limitata per mesi a causa dei danni agli impianti di produzione nel Golfo e della competizione per le limitate forniture alternative.

Molte aziende agricole hanno ancora a disposizione fertilizzanti, mentre i raccolti record dello scorso anno hanno incrementato le scorte globali di cereali. Pertanto, l’impatto immediato dell’attuale crisi sull’approvvigionamento alimentare globale potrebbe essere limitato.

Tuttavia, gli organismi agricoli, tra cui il Consiglio Internazionale dei Cereali, stanno già riducendo le loro previsioni per i prossimi raccolti. E le Nazioni Unite, che stanno cercando di negoziare l’accesso marittimo per i fertilizzanti attraverso il Golfo, hanno lanciato l’allarme sulla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo.

Nel 2022, gli alti costi dei fertilizzanti hanno contribuito ad aggravare la fame nei paesi poveri e dipendenti dalle importazioni, e gli analisti affermano che regioni come l’Africa orientale sono di nuovo vulnerabili.

L’Australia potrebbe fornire una prima indicazione dell’impatto sulla produzione di alimenti di base a livello globale: nello stato granaio dell’Australia Occidentale, il gruppo industriale BMI prevede che la superficie coltivata a grano diminuirà del 14%, poiché i coltivatori si allontanano dalle colture tradizionali di Cereali a basso margine e ad alta intensità di fertilizzanti. Gli agricoltori che continuano a coltivare grano potrebbero semplicemente ridurre le dosi di fertilizzanti applicati.

In Brasile, il più grande esportatore mondiale di soia, gli analisti prevedono anche che gli agricoltori utilizzeranno meno fertilizzanti e potenzialmente passeranno a prodotti più economici e meno efficaci come il solfato di ammonio. Anche le rese dell’olio di palma nel Sud-est asiatico, l’olio commestibile più prodotto al mondo, già soggetto a scarsità di offerta, potrebbero diminuire.

In Europa, le decisioni relative alla semina primaverile si stanno orientando verso colture meno intensive, come il mais, in paesi come la Francia, mentre la riduzione delle applicazioni di azoto supplementare potrebbe diminuire il contenuto proteico del raccolto di grano di quest’estate, secondo gli analisti.

Il rischio maggiore, tuttavia, si presenterà durante la semina autunnale, quando gli agricoltori europei, a corto di liquidità, potrebbero ridurre la superficie complessiva coltivata a cereali.

Maddalena Ingrao

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