AGRICOLTURA. La Terza guerra del Golfo fa schizzare prezzi dei cereali americani 

I prezzi dei cereali negli Stati Uniti sono aumentati vertiginosamente dall’inizio della guerra con l’Iran, innescando un’ondata di vendite di mais e soia da parte degli agricoltori che avevano accumulato i raccolti dell’anno scorso a causa dei prezzi bassi.

Da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, gli agricoltori del Midwest hanno approfittato dell’aumento dei prezzi vendendo mais, soia e grano dai silos a produttori di etanolo e importanti operatori commerciali. Gli agricoltori si sono anche affrettati a firmare contratti per la prevendita di raccolti non ancora seminati e che prevedono di raccogliere quest’anno, riporta Reuters.

Il rialzo dei prezzi è stato una gradita sorpresa per gli agricoltori e ha permesso a molti di assicurarsi modesti profitti per coprire le bollette alle stelle di fertilizzanti, prodotti chimici e sementi, anche se hanno affermato che i guadagni non sono stati sufficienti a porre fine alla recessione nel settore agricolo.

I futures sulla soia hanno toccato il massimo di maggio 2024, superando i 12 dollari al bushel, al Chicago Board of Trade. I futures sul mais hanno raggiunto il livello più alto da maggio 2025 questa settimana, mentre il grano ha toccato il livello più alto da giugno 2024.

L’anno scorso, i prezzi sono calati a causa dell’abbondanza di offerta e del calo delle esportazioni di soia dovuto alla guerra commerciale del presidente Donald Trump con la Cina. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha iniziato a distribuire 12 miliardi di dollari in aiuti agli agricoltori colpiti dalla politica commerciale di Trump.

Gli agricoltori si sono affrettati a vendere i raccolti nel tentativo di arginare le perdite. I prezzi del mais e della soia hanno talvolta registrato aumenti di circa il 6% rispetto ai livelli precedenti l’inizio della guerra.

L’impennata dei prezzi del petrolio dovuta alla guerra ha fatto aumentare i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati per la produzione di biocarburanti. Oltre a far aumentare i prezzi del mais, il conflitto ha interrotto le spedizioni di fertilizzanti, un fattore cruciale.

I guadagni sono stati generalmente sufficienti a permettere agli agricoltori di realizzare profitti, sebbene i livelli di pareggio varino.

Molti agricoltori hanno venduto gran parte del raccolto di soia dello scorso anno alla fine del 2025, ma una grande quantità di mais è rimasta senza prezzo, quindi il recente aumento potrebbe davvero aiutare le aziende agricole che coltivano principalmente mais.

Al 1° dicembre, gli agricoltori stavano immagazzinando il 14% in più di mais nelle aziende agricole rispetto all’anno precedente e il 2% in più di soia, secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Lucia Giannini

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