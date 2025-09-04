AGRICOLTURA. Bruxelles dà l’ok all’accordo con il MERCOSUR

La Commissione Europea ha convalidato l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercato Comune del Sud (Mercosur).

La notizia è stata confermata il 3 settembre dal Ministro degli Esteri uruguaiano Mario Lubetkin, definendolo un'”ottima notizia” per il suo Paese, riporta MercoPress.

Il governo uruguaiano del Presidente Yamandú Orsi prevede che l’intesa venga ratificata entro dicembre. Anche l’accordo con i paesi EFTA (Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Islanda) dovrebbe essere firmato questo mese.

“Il Commissario per il Commercio dell’Unione Europea ha annunciato oggi l’avvio di quello che speriamo sarà il processo di ratifica finale per l’accordo Mercosur-Unione Europea”, ha dichiarato Lubetkin in un’intervista televisiva. Il processo di valutazione “non richiederà molto tempo” e gli Stati membri dell’UE e i deputati al Parlamento europeo “ratificheranno l’accordo”, ha aggiunto.

“Siamo lieti che questo processo finale sia iniziato”, ha inoltre osservato, ammettendo di sperare che l’accordo “sia ratificato prima di dicembre”.

I funzionari dell’UE, tra cui la Presidente Ursula von der Leyen, ritengono che l’accordo creerà nuove opportunità, abbasserà i dazi doganali e stimolerà le esportazioni per le aziende europee in settori come automobili, macchinari e bevande alcoliche. In cambio, l’UE aprirà il suo mercato ai prodotti agricoli del Mercosur, come carne, zucchero e soia.

L’Accordo incontra una forte opposizione, in particolare da parte dei sindacati agricoli europei e di paesi come Francia, Italia e Polonia, dove i settori rurali temono che un afflusso di prodotti sudamericani possa danneggiare le loro industrie locali. La Commissione europea, tuttavia, ha promesso “solide garanzie” per proteggere le attività locali e interverrà se necessario.

L’adozione da parte dell’esecutivo europeo era il passo atteso prima della presentazione di questo accordo di libero scambio agli Stati membri e ai deputati al Parlamento europeo nei prossimi mesi. Von der Leyen ha celebrato questi sviluppi, che ha definito “pietre miliari”.

“Le aziende dell’Unione europea e il settore agroalimentare beneficeranno di dazi doganali più bassi e costi ridotti. Diventeranno concorrenti più forti a livello globale”, ha scritto sui social media.

Bruxelles vuole agire rapidamente e spera di raggiungere un accordo con i 27 paesi dell’UE questo semestre, mentre il brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva detiene ancora la presidenza di turno del Mercosur.

Questo accordo di libero scambio dovrebbe consentire all’Unione Europea di esportare più automobili, macchinari e bevande alcoliche in Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. In cambio, faciliterebbe l’ingresso di carne, zucchero, riso, miele e soia sudamericani, sebbene a rischio di indebolire alcuni settori agricoli europei.

“La lotta continua”, ha avvertito il principale sindacato agricolo francese, la FNSEA. Gli agricoltori francesi vedono una minaccia per settori come la carne bovina, il pollame, lo zucchero e l’etanolo. Avevano richiesto ulteriori misure di salvaguardia e di tutela ambientale.

Dopo aver tradotto il testo in tutte le lingue ufficiali, la Commissione europea spera di presentare l’accordo agli Stati membri e al Parlamento europeo nei prossimi mesi.

Maddalena Ingroia

