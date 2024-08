AFRICA. Pechino punta a controllare le classi politiche future

L’Uda, United Democratic Alliance, che governa il Kenya è l’ultimo partito politico africano a beneficiare della spinta del soft power cinese per promuovere il suo modello di sviluppo e la sua ideologia nel continente.

I funzionari Uda in visita in Cina a maggio scorso hanno concluso un accordo con il Partito Comunista per costruire una scuola di leadership per il partito keniota a Nairobi. I funzionari cinesi avevano già tenuto colloqui sulla creazione della scuola quando avevano visitato il Kenya a marzo, riporta Scmp.

Pechino ha anche accettato di finanziare e costruire la nuova sede del ministero degli esteri di Nairobi “come segno visibile di 60 anni di relazioni diplomatiche”, ha affermato a maggio Korir Sing’Oei, segretario principale degli affari esteri del Kenya.

Molti partiti politici africani si sono rivolti al Partito Comunista Cinese per costruire le loro scuole e aiutare a rafforzare la costruzione del partito; si tratta di partiti da Burundi, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Marocco e Uganda.

Il Partito Comunista Cinese ha già stanziato 40 milioni di dollari per costruire la Mwalimu Julius Nyerere Leadership School a Kibaha, che prende il nome dal padre fondatore della Tanzania. Pechino ha inoltre sostenuto la ristrutturazione della Herbert Chitepo School of Ideology in Zimbabwe, la scuola di formazione politica del partito al governo Zimbabwe African National Union-Patriotic Front, completata l’anno scorso.

La Cina sembra seguire il modello utilizzato in Ghana, dove ha fornito ai successivi partiti al potere una formazione sulla leadership politica dal 2018. Pechino avrebbe dovuto ricevere più di 50 delegazioni di partiti africani quest’anno, il doppio del numero ospitato nel 2015: il Partito Comunista ha intensificato la formazione dei funzionari del partito e del governo in Africa.

La Nyerere School in Tanzania, che forma i membri del partito al potere della coalizione Former Liberation Movements of Southern Africa, ha studenti provenienti da Angola, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Tanzania e Zimbabwe.

Nonostante l’esperienza precedente, la Nyerere School è la prima a essere modellata sulla Scuola Centrale di Partito del Partito Comunista Cinese, che forma i suoi quadri e leader di vertice.

Le attività della National Academy of Governance della Cina, il nome pubblico della Scuola cinese, erano meno evidenti. Sebbene non abbia scuole fisiche, conduce corsi di formazione durante tutto l’anno con accademie di governance in paesi tra cui Algeria, Etiopia, Kenya e Sudafrica.

Ma nonostante la crescita economica della Cina, molti africani non sono convinti dal modello politico del paese, ma la formazione cinese sui partiti e sulla governance ha il potenziale per consolidare modelli di partito unici e dominanti in Africa.

Il Partito comunista cinese ha relazioni in corso con 110 partiti africani al governo e all’opposizione, 35 parlamenti e 59 organizzazioni orientate politicamente, tra cui think tank di partito. La Cina ha condotto scambi, creazione di partiti e formazione con ogni partito africano al governo, ad eccezione di eSwatini, che riconosce Taiwan.

L’obiettivo era consolidare i legami amichevoli e promuovere il modello di sviluppo cinese oltre che creare un ambiente politico amichevole per gli investimenti e la presenza cinese.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/