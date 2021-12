AFRICA. Pechino costruirà una base navale davanti agli USA

La Cina ha messo gli occhi sulla Guinea Equatoriale per una nuova sua base militare, che darebbe a Pechino un nuovo punto d’appoggio navale nell’Oceano Atlantico, dando corpo alle preoccupazioni diffuse tra i leader militari degli Stati Uniti sulle ambizioni della Cina in Africa occidentale. Il Wall Street Journal, citando informazioni classificate dell’intelligence statunitense, riportava giorni fa che la Cina vuole creare una base permanente nella piccola nazione costiera.

Se questi piani si realizzassero, le navi da guerra cinesi sarebbero in grado di avere un porto sicuro di fronte alla costa orientale degli Stati Uniti, creando «una minaccia che sta facendo scattare i campanelli d’allarme alla Casa Bianca e al Pentagono», riporta il Wsj.

Ma mentre l’intero Oceano Atlantico servirebbe da cuscinetto in un tale scenario, l’espansione economica e militare della Cina in Africa è stata una crescente attenzione degli Stati Uniti negli ultimi anni. Ad aprile, il gen. Stephen Townsend del Comando dell’Africa degli Stati Uniti ha sollevato la questione durante un’audizione del Congresso, dicendo che Pechino vuole basi in altre parti dell’Africa per collegare gli investimenti commerciali portuali in tutto il continente con le forze militari cinesi.

«Stanno perseguendo aggressivamente una base sulla costa occidentale dell’Africa”, ha detto Townsend al Comitato Servizi Armati del Senato in aprile. Ha detto che la Cina stava facendo “una serie di scommesse e che l’obiettivo era un porto atlantico dove le navi da guerra possono riarmarsi e riparare le navi militari (…) Stanno lavorando in modo aggressivo per ottenerlo, ma non abbiamo ancora visto nulla di ciò che si è realizzato (…) Ed è la mia preoccupazione numero uno nella competizione globale per il potere», ha detto Townsend.

In Africa, la Cina è emersa come l’attore internazionale chiave dopo decenni di pesanti investimenti economici, che hanno dato a Pechino una leva con molti governi. Per molti analisti occidentali, i grandi prestiti della Cina alle nazioni africane in via di sviluppo sono “trappole del debito” che lasciano i governi vulnerabili esposti, mentre Pechino ottiene l’accesso a preziose infrastrutture e risorse. Se avrà successo con il suo piano per una base in Guinea Equatoriale, un paese di appena 1,2 milioni di persone, la Cina avrà due siti militari strategici in Africa, riporta Star and Stripes.

Nel 2017, la Cina ha inaugurato la sua prima base d’oltremare a Gibuti, situato a poco più di 11 km dal centro militare americano in Africa, Camp Lemmonier. Negli ultimi quattro anni, la Cina ha continuato a sviluppare quell’avamposto, che ora è abbastanza grande da ospitare portaerei. L’espansione coincide con l’aumento della marina cinese, che ha due portaerei in servizio e una terza che dovrebbe essere operativa entro il 2024.

