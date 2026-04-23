AFRICA. Il blocco di Hormuz favorisce lo sviluppo del cinese Modello Hunan

La strategia cinese per l’Africa si sta evolvendo e ha iniziato a farlo nel 2019, orientandosi verso gli investimenti. Il suo nucleo centrale è la provincia di Hunan.

Il “modello Hunan” è emerso perché il “modello Angola” (costruzione di infrastrutture ed estrazione di risorse) ha incontrato ostacoli in termini di sostenibilità. Data la vulnerabilità dei paesi africani agli shock, questi spesso faticano a far fronte ai crescenti rimborsi del debito. Un altro fattore determinante è stato il mutamento delle esigenze interne della Cina, riporta The Conversation.

Anche le tradizionali partnership commerciali e i corridoi di crescita erano oggetto di crescente contestazione e di elevate barriere commerciali. Sotto queste pressioni, Pechino ha scelto la provincia di Hunan come “unità di attuazione del progetto” per una nuova era di scambi e sviluppo tra Cina e Africa.

Il modello ha acquisito maggiore importanza dopo l’approvazione formale della Zona pilota di cooperazione economica e commerciale approfondita Cina-Africa all’inizio del 2024 e la crescita della Fiera economica e commerciale Cina-Africa dal suo lancio nel 2019.

Mira ad approfondire e a rendere più equilibrato il commercio e l’integrazione industriale tra Cina e Africa. È inoltre al centro degli sforzi per superare i tre principali ostacoli allo sviluppo africano: la carenza di capitali, manodopera qualificata e infrastrutture, offrendo al contempo alla Cina un approvvigionamento di risorse sicuro e in crescita.

Le perturbazioni economiche create dall’attuale amministrazione statunitense a livello globale hanno accelerato la spinta della Cina verso le energie rinnovabili e l’elettrificazione della sua economia e anche la sua espansione verso nuovi mercati. Questo ha implicazioni per l’Africa.

La provincia di Hunan è fondamentale per i trasporti ecocompatibili, per l’edilizia, l’industria pesante e la lavorazione dei minerali. È inoltre centrale per le relazioni economiche della Cina con l’Africa. Al centro del Modello Hunan si trovano due iniziative politiche nazionali: la Fiera Economica e Commerciale Cina-Africa; la Zona Pilota di Profonda Cooperazione Economica e Commerciale Cina-Africa. Si tratta di un sistema logistico, commerciale e di investimento progettato per integrare le catene di approvvigionamento e lo sviluppo economico cinesi e africani.

Changsha, capitale dell’Hunan, è il terzo mercato all’ingrosso più grande della Cina: il Grande Mercato di Gaoqiao. È il principale hub di distribuzione per le importazioni africane non di materie prime che arrivano a Changsha e nelle zone limitrofe e che transitano attraverso i “corridoi verdi” che velocizzano le esportazioni africane verso la Cina.

La Zona di libero scambio dell’aeroporto di Changsha, un hub nazionale per il trasporto aereo merci, dispone di nuove rotte, come la linea cargo Changsha-Addis Abeba inaugurata nel 2022.

La zona di cooperazione Cina-Africa comprende anche cinque “cluster funzionali” che promuovono il commercio, gli investimenti e lo sviluppo industriale tra la Cina e i paesi africani, e al loro interno. Questi cluster si concentrano su settori specifici in cui l’Hunan eccelle e che corrispondono al potenziale di crescita e industrializzazione in Africa. Tra questi figurano macchinari per l’edilizia, attrezzature per l’industria mineraria e lavorazione dei metalli preziosi.

Negli ultimi anni, una serie di fiere commerciali ed economiche Cina-Africa hanno iniziato a diffondersi anche in paesi africani, tra cui Kenya e Nigeria.

L’importanza del modello Hunan è stata, probabilmente, accresciuta dalla seconda presidenza Trump e dall’intensificarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Con la crescente severità dei mercati occidentali, la Cina si è orientata verso il Sud del mondo con notevole rapidità. L’Africa non fa eccezione. Nel 2025, mentre il commercio estero totale della Cina è cresciuto del 3,8%, gli scambi commerciali tra Cina e Africa sono aumentati del 17,7%.

Le tensioni in Medio Oriente hanno inferto un duro colpo alle catene di approvvigionamento energetico globali. La Cina sista spostando verso le rinnovabili e l’elettrificazione della sua economia.

La provincia di Hunan ospita il colosso cinese BYD. Nel 2025, il “punto di forza” delle esportazioni di Changsha verso l’Africa è stata la crescita esplosiva dei “tre nuovi prodotti”: batterie al litio, veicoli elettrici e prodotti fotovoltaici. Le esportazioni dell’Hunan di questi prodotti verso l’Africa sono aumentate rispettivamente del 160,4%, dell’840,4% e del 62,1% su base annua. Per questo motivo sono diventati il ​​”nuovo biglietto da visita” delle esportazioni dell’Hunan verso l’Africa.

L’enorme portata delle esportazioni cinesi verso l’Africa evidenzia un crescente squilibrio commerciale. I paesi e le sottoregioni africane hanno quindi bisogno di costruire le proprie catene di approvvigionamento industriali e il modello di Hunan si proporrebbe come possibilità di sviluppo.

Lucia Giannini

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