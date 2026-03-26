AFRICA. I familiari protestano contro l’arruolamento forzato per la guerra russo-ucraina 

Si è tenuta nei giorni scorsi una veglia a Nairobi per chiedere un intervento del governo per fare tornare a casa i combattenti africani nelle fila dell’esercito russo. Alcuni hanno chiesto il ritorno in sicurezza dei loro cari. Altri desideravano semplicemente informazioni o il recupero dei resti.

L’esercito russo ha lanciato ondate di attacchi di fanteria su piccola scala contro le linee ucraine, una tattica costosa pensata per vincere una guerra di logoramento. Secondo il Centro per gli Studi Strategici e Internazionali, dall’invasione dell’Ucraina nel 2022, le perdite russe fino a gennaio 2026 sono state cinque volte superiori a quelle di tutte le guerre russe e sovietiche messe insieme dalla Seconda Guerra Mondiale, riporta DefenceWeb.

Le drammatiche stime del centro – 2,1 milioni di vittime russe, tra morti, feriti e dispersi – spiegano il motivo del reclutamento di soldati africani: ”È probabile che il Cremlino tenterà di arruolare altri africani nel 2026, poiché la Russia fatica a trovare un numero sufficiente di reclute nazionali a fronte delle crescenti perdite sul campo di battaglia”, afferma l’Atlantic Council. “Il reclutamento all’estero è sempre più popolare tra il regime di Putin, in quanto permette a Mosca di evitare un’altra ondata di mobilitazioni politicamente rischiose, che potrebbero facilmente destabilizzare la società russa”.

Mentre centinaia di africani sono caduti vittime dei programmi di reclutamento russi e si sono ritrovati involontariamente in prima linea, la rabbia sta crescendo in tutto il continente e i governi stanno reagendo.

Le proteste di Nairobi sono coincise con la pubblicazione di un rapporto del Servizio di Intelligence Nazionale, secondo il quale 1.000 kenioti sarebbero stati ingannati e arruolati nell’esercito russo da una vasta rete di funzionari, personale di ambasciate e centri culturali, intermediari e società di copertura che colludono con organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani e collaborano con reclutatori russi e locali.

Secondo un rapporto dell’11 febbraio del gruppo investigativo svizzero INPACT, oltre 1.400 africani provenienti da 35 paesi avrebbero firmato contratti con l’esercito russo tra gennaio 2023 e settembre 2025, e più di 300 sarebbero stati uccisi pochi mesi dopo il loro arrivo al fronte: ”Il reclutamento di cittadini africani non è un fenomeno isolato, ma piuttosto il fulcro di una strategia deliberata e organizzata”, afferma il rapporto.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha dichiarato il 25 febbraio di aver identificato oltre 1.700 cittadini provenienti da 36 nazioni africane tra le fila russe, ma ritiene fermamente che il numero effettivo di combattenti possa essere significativamente più alto: ”Abbiamo notato un numero crescente di africani in prima linea”, ha dichiarato a France 24 l’ambasciatore ucraino in Kenya, Yurii Tokar. “È un peccato dire che vengono mandati come carne da cannone”.

Dopo una serie di richieste formali da parte di diversi Paesi affinché cessino di reclutare i propri cittadini per la guerra contro l’Ucraina, la Russia starebbe limitando la portata e l’entità delle sue attività di reclutamento all’estero. Un’inchiesta del 23 febbraio del sito di notizie indipendente russo Important Stories ha rivelato una “lista nera” di 36 Paesi nei quali i reclutatori russi non sono più autorizzati a operare.

La lista include Algeria, Angola, Etiopia, Egitto, Ghana, Guinea, Kenya, Mozambico, Namibia, Nigeria, Sudafrica, Tanzania e Uganda. A febbraio, un blogger iracheno che denuncia le reti di reclutamento russe nel suo paese ha citato un ufficiale russo secondo il quale la lista si era ampliata fino a includere Camerun, Libia e Somalia.

Il programma di reclutamento russo è una tragedia per gli africani di tutto il continente, ha affermato il collettivo di giornalismo investigativo All Eyes on Wagner.

Maddalena Ingroia

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