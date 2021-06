AFRICA. I disastri ambientali dell’attività mineraria

L’attività mineraria nei paesi in via di sviluppo continua a porre seri problemi ambientali. L’ubicazione delle miniere, i processi di estrazione incontrollabili e la mancanza di applicazione dei codici minerari sono tutti fattori che rendono l’attività mineraria un disastro ambientale in Africa.

Recentemente, sotto la duplice pressione delle agenzie di rating extra-finanziarie e la progressiva generalizzazione dell’obbligo di diligenza per le società madri, le società minerarie si stanno inesorabilmente muovendo verso una migliore considerazione dell’ambiente, in particolare chiedendo ai fornitori di servizi ambientali di gestire meglio i loro effluenti.

La perfetta combinazione di estrazione e protezione ambientale è ancora un miraggio nella maggior parte dei paesi africani. L’industria mineraria, concentrata principalmente sull’estrazione di minerali e metalli come ferro, rame, cobalto, nichel e cadmio, degrada gli ecosistemi e contamina l’ambiente. “Il petrolio, l’argento, il rame o l’oro si trovano in rocce contenenti minerali solforosi, che rilasciano acido solforico quando vengono schiacciati ed esposti all’aria e all’acqua. Quest’acqua acida dissolve altri metalli tossici nel minerale, come mercurio, piombo e cadmio.

Studi condotti nel 2009 nella provincia di Katanga, nel sud-est della Repubblica Democratica del Congo, da ricercatori dell’Università di Leuven in Belgio e dell’Università di Lubumbashi nella Rdc, riporta Afrik21, hanno individuato l’impatto ambientale dello sfruttamento del cobalto, un componente fondamentale delle batterie ricaricabili agli ioni di litio per smartphone e auto elettriche. Stando alle risultanze della ricerca, il problema principale è la polvere rilasciata durante il processo di estrazione. Dopo aver analizzato campioni di sangue e urina di 72 residenti del distretto minerario di Kasulo, i ricercatori hanno concluso che i bambini che vivono nel distretto minerario avevano 10 volte più cobalto nelle loro urine rispetto agli altri.

Oltre all’atmosfera, l’estrazione mineraria colpisce le piante e il suolo. Secondo Abraham Mwesigye, uno scienziato ambientale del Dipartimento di Biologia Forestale e Gestione degli Ecosistemi all’Università Makerere in Uganda, le persone che vivono nelle zone minerarie producono cibo da terreni contaminati, usano acqua piena di rifiuti tossici delle miniere, e molti soffrono di malattie come il cancro, ulcere e altre complicazioni gastriche. Le miniere rilasciano anche sostanze chimiche come il mercurio nelle piante, rendendole inadatte al consumo.

L’estrazione dell’uranio pone ancora più problemi ambientali e anche di salute umana in Africa. L’attività consuma molta acqua. Ad Arlit, una regione desertica nel nord del Niger, i minatori affermano di utilizzare da 7 a 10 milioni di m3 di acqua all’anno per lavorare il minerale. Sono quindi le falde acquifere fossili che vengono svuotate o contaminate. Per mezzo secolo, la società francese Areva, diventata Orano nel gennaio 2018, ha detenuto il monopolio dell’acqua a scapito delle popolazioni, la maggior parte delle quali non ha accesso all’acqua potabile. La poca acqua che condividono con gli animali è contaminata radiologicamente.

In un rapporto pubblicato nel 2011, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha denunciato un disastro ambientale senza precedenti. Nell’arco di 6 anni, quasi 18 milioni di litri di greggio hanno contaminato il suolo e l’acqua della più grande palude di mangrovie dell’Africa, situata nella regione del Delta del Niger.

Il calvario dei siti minerari abbandonati dopo lo sfruttamento è oggetto di un rapporto pubblicato il 18 maggio 2021, dall’organizzazione non governativa Forêts et Développement Rural, Foder. Vi si sostiene di aver registrato un totale di 157 morti nei siti minerari del Camerun tra il 2013 e l’aprile 2021.

Tuttavia, il nuovo codice minerario camerunese, votato nel dicembre 2016, prevede all’articolo 136 che «gli ex siti minerari ed estrattivi devono tornare a condizioni stabili di sicurezza, produttività agro-silvo-pastorale e aspetti visivi vicini al loro stato originario o favorevoli a qualsiasi nuovo sviluppo in modo sostenibile».

La maggior parte degli stati africani ha un sottosuolo ricco con vaste risorse minerarie, ma i loro settori minerari contribuiscono poco alle loro economie. Le ragioni vanno dalla mancanza di volontà politica alle pratiche corrotte. Nel febbraio 2020, la Commissione europea ha rivelato che le società minerarie e le industrie estrattive in Africa sono responsabili del 65% delle frodi fiscali.

Ci sono però delle eccezioni, come il Gabon, terza economia dell’Africa centrale, 13% del Pil regionale nel 2017, dove il contributo del settore minerario al Pil è aumentato dal 2% al 6% tra il 2016 e il 2018. Secondo il Ministero delle Miniere del Gabon, il paese ha ottenuto questa performance ristrutturando lo sfruttamento del manganese, il suo principale prodotto minerario, con una produzione di oltre 6 milioni di tonnellate nel 2018. I passi di questa ristrutturazione includono una legislazione fiscale attraente per gli investitori, un quadro normativo chiaro e dettagliato, e la raccolta trasparente ed efficiente di tasse e royalties.

Nel 2018 è stato lanciato in Guinea Conakry un modello di estrazione mineraria rispettosa dell’ambiente. In occasione delle attività che segnano la celebrazione della Giornata internazionale della biodiversità il 22 maggio 2018 a Boké, una città mineraria situata nella Guinea nord-occidentale, i maggiori operatori di bauxite nel paese dell’Africa occidentale, hanno lanciato la loro iniziativa sulla biodiversità. Riuniti nel Bauxite Environment Network, questi operatori minerari hanno deciso di coordinarsi per gestire meglio il loro impatto sull’ambiente naturale.

Lucia Giannini