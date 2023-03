AFRICA. Dalle Tigri asiatiche alle Leonesse africane: idee per lo sviluppo

Sulla scia dell’esperienza delle economia asiatiche, molti economisti hanno proposto ai paesi africani di passare alla produzione a basso costo, attraverso il percorso che ha portato paesi come Hong Kong, Singapore, Corea del Sud e Taiwan, alla prosperità industriale.

Queste economie dell’Asia orientale, che hanno registrato alti tassi di crescita di almeno il 7% tra gli anni ’50 e ’90 del Novecento, sono comunemente chiamate Tigri asiatiche, riporta AF.

A partire dagli anni 2000, molte delle principali economie africane hanno raggiunto tassi di crescita elevati grazie all’estrazione di risorse naturali. Le risorse minerarie come petrolio, gas naturale e carbone sono state le principali voci di esportazione.

La crescita basata sulle risorse naturali è vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi globali. Altre limitazioni includono legami deboli con le economie nazionali, bassa creazione di posti di lavoro, impatti negativi sulle comunità locali, evasione fiscale da parte delle multinazionali coinvolte e impatti del cambiamento climatico.

Al contrario, la crescita guidata dalla produzione di esportazioni a basso costo sarebbe più vantaggiosa per lo sviluppo, perché considerata competitiva a livello globale e in grado di creare molti posti di lavoro a basso salario.

Mentre l’Asia si sta trasformando dalla produzione a basso costo all’hi-tech, sta lasciando un vuoto che l’Africa potrebbe riempire. Molti paesi africani hanno accolto l’appello, specializzandosi principalmente nella produzione di tessuti, alimenti e bevande.

Come il Kenya, che produce principalmente tessuti nelle sue zone di trasformazione per l’esportazione per la vendita negli Stati Uniti, e il Sud Africa, dove i prodotti fabbricati, principalmente prodotti alimentari, sono le principali esportazioni. Altri includono il Botswana, che ha cercato di diversificare la sua economia basata sui minerali; Mauritius, dove si è radicata l’esportazione di servizi; e Madagascar.

Tra il 2005 e il 2014, la produzione manifatturiera in tutto il continente è più che raddoppiata, passando da 73 miliardi di dollari a 157 miliardi di dollari. Questo dato è più veloce della media globale.

Ma i rischi di peggiorare la situazione esistente e le discriminazioni sono elevati. Ci sono quattro punti che le economie in più rapida crescita dell’Africa cui dovrebbero evitare: 1. sfruttamento e controllo della manodopera femminile a basso salario; 2. spingere più donne nell’economia informale; 3. crescenti disuguaglianze accompagnano la crescita. Le tigri sono riuscite a ridurre la povertà a vari livelli. Ma la disuguaglianza è aumentata.

Le crescenti disuguaglianze sono già una caratteristica di molti stati africani. In assenza di politiche statali per regolare i salari, è probabile che tali disuguaglianze si approfondiscano. 4. Una crisi del modello sociale di riferimento.

Il percorso di produzione asiatico ad alta intensità di manodopera e orientato all’esportazione fornisce un’alternativa allo sfruttamento delle risorse naturali dannoso per l’ambiente e socialmente dislocante, che è anche di limitato beneficio per le economie locali dell’Africa. Eppure non tutti possono trarne vantaggio allo stesso modo.

La lezione generale dell’esperienza decennale dell’Asia è che la politica guidata dalle esportazioni non è neutra dal punto di vista del genere. La produzione orientata all’esportazione aumenta le disuguaglianze di genere e la discriminazione. Si tende quindi a consigliare ai paesi africani a non replicare le esperienze asiatiche, ma piuttosto ad imparare da esse.

