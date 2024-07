AFRICA. Cresce il jihadismo di al Qaeda e Daesh

Al-Qaeda e lo Stato Islamico stanno crescendo in dimensioni e influenza in tutta l’Africa, alimentando le preoccupazioni che, migliorando le loro tattiche, potrebbero attaccare l’Occidente.

Funzionari militari e della difesa statunitensi hanno descritto le minacce e le loro preoccupazioni per la crescente instabilità in Africa, dove una serie di colpi di stato hanno messo al potere le giunte al potere, portando alla cacciata delle truppe americane e al declino della raccolta di intelligence statunitense: ”Minacce come Wagner, gruppi terroristici e organizzazioni criminali transnazionali continuano a seminare instabilità in più regioni”, ha dichiarato in apertura di una conferenza dei capi della difesa africani in Botswana il generale dell’aeronautica militare Charles Q. Brown, Capo dello Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti. “Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che ciò che accade in una parte del mondo, non rimane in una parte del mondo”, riporta AP.

Anche se Brown ha accennato solo brevemente alla minaccia terroristica nella regione, questo è stato un argomento chiave tra gli altri della conferenza e ha suscitato domande da parte dei capi militari presenti nel pubblico dopo il suo discorso. Volevano sapere cosa potevano fare gli Stati Uniti per contribuire ad arginare la diffusione dei ribelli nell’Africa occidentale, nel Golfo di Guinea e nel Sahel.

È stata la prima volta che la conferenza dei vertici militari della Difesa si tiene sul suolo africano. Ed è la prima volta che il Capo dello Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti visita un paese sub-sahariano dal 1994, quando il generale John Shalikashvili visitò il Ruanda e lo Zaire.

Per la Difesa statunitense i gruppi collegati ad al-Qaida, come al-Shabab in Somalia e Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, Jnim, nella regione del Sahel, sono le insurrezioni più grandi e finanziariamente sostenibili. Jnum è attivo in Mali, Burkina Faso e Niger e sta cercando di espandersi in Benin e Togo, che utilizza come hub per riposarsi, recuperare, ottenere finanziamenti e raccogliere armi, ma ha anche aumentato gli attacchi nello stesso paese.

Allo stesso tempo, lo Stato Islamico ha presenze significative nell’Africa occidentale e nel Sahel. Le cellule dello Stato islamico stanno ricevendo sempre più indicazioni dalla leadership del gruppo che, secondo gli Usa, si è trasferita nel nord della Somalia. Le istruzioni riguarderebbero come rapire gli occidentali a scopo di riscatto, come apprendere migliori tattiche militari, come nascondersi dai droni e come costruire i propri piccoli quadricotteri.

Un attacco aereo militare statunitense in Somalia il 31 maggio ha preso di mira i militanti dello Stato Islamico e ne ha uccisi tre, secondo il Comando Africano degli Stati Uniti, Africom. Quest’attacco ha preso di mira il leader del gruppo, ma non è ancora chiaro se sia stato ucciso. In Somalia ci sono circa 200 uomini dello Stato Islamico, quindi sono ampiamente in inferiorità numerica rispetto ad al-Shabab, che è cresciuto fino a raggiungere un numero compreso tra 10.000 e 12.000.

La crescita dei gruppi jihadisti in Africa segnala la convinzione sia di al-Qaeda che dello Stato Islamico che il continente sia un luogo maturo per il jihad, dove può mettere radici ed espandersi Si tratta di una affermazione che l’Osint Unit di AGC ha già ampiamente trattato in suo recente studio, Sahel Terra di Jihad, che può essere scaricato ciccando qui.

E ciò avviene nel momento in cui agli Stati Uniti è stato ordinato di ritirare i suoi mille uomini dal Niger in seguito al colpo di stato del luglio 2023 e anche circa 75 soldati dal Ciad. “Questi tagli alle truppe, che hanno chiuso una base antiterrorismo e droni statunitense ad Agadez, ostacolano la raccolta di informazioni in Niger”, ha affermato il generale Michael Langley, capo di Africom.

Le operazioni di sorveglianza prima del colpo di stato hanno dato agli Stati Uniti una maggiore capacità di ottenere informazioni sui movimenti dei gruppi terroristici. Ora, ha detto, l’obiettivo chiave è un ritiro sicuro e protetto del personale e delle attrezzature sia da Agadez che da una struttura statunitense più piccola vicino all’aeroporto.

Langley ha incontrato il capo militare del Niger, il generale Moussa Salaou Barmou, durante la conferenza; ha affermato che le comunicazioni da militare a militare continuano, ma che è ancora da determinare in che modo il nuovo governo di transizione si occuperà degli Stati Uniti.

Attualmente, ha detto, ci sono circa 400 soldati ancora ad Agadez e 200 vicino all’aeroporto. Ma ha aggiunto che “mentre siamo in fase di transizione e ripristino, dobbiamo mantenere le capacità per ottenere informazioni sufficienti per identificare gli avvertimenti di una minaccia là fuori”.

Langley ha affermato che gli Stati Uniti stanno ancora cercando di valutare le capacità dei militanti man mano che crescono: “Sì, stanno crescendo di numero. Sono cresciuti in capacità operativa e attacchi agli alleati, sia che si parli dell’Europa o di chiunque altro? Questo è ciò che osserviamo da vicino”, ha detto. “Direi che il potenziale cresce man mano che aumenta il loro numero”.

Sia Langley che Brown hanno parlato più ampiamente della necessità che gli Stati Uniti e le nazioni africane comunichino in modo più efficace e lavorino insieme er per risolvere problemi di sicurezza e altri. E Brown ha riconosciuto che gli Stati Uniti devono “fare di più nel comprendere le prospettive degli altri, garantendo che le loro voci e competenze non vengano soffocate”.

Gli Stati Uniti hanno lottato per mantenere le relazioni con le nazioni africane poiché molte di esse promuovono legami crescenti con Russia e Cina. Alcuni paesi africani hanno espresso frustrazione nei confronti degli Stati Uniti per aver imposto questioni, come la democrazia e i diritti umani, che molti vedono come ipocrisia, dati gli stretti legami di Washington con alcuni leader autocratici altrove.

Nel frattempo, la Russia offre assistenza in materia di sicurezza senza interferire nella politica, rendendola un partner attraente per le giunte militari che hanno preso il potere in Mali, Niger e Burkina Faso.

Lucia Giannini

