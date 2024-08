AFRICA. AEC denuncia l’Apartheid Finanziario occidentale 

L’African Energy Chamber, Aec, vuole fare causa a dei finanziatori occidentali perché discriminerebbero nei confronti del petrolio e del gas africani.

NJ Ayuk, presidente Aec, ha affermato che la posizione occidentale è “molto ingiusta, ipocrita e coloniale”, e ha dipinto come discriminazione il finanziamento degli investimenti in petrolio e gas africani, riporta BneIntelliNews.

Negli ultimi anni, numerose importanti banche occidentali e altri istituti finanziari hanno annunciato politiche per ridurre il sostegno ai progetti sui combustibili fossili, citando impegni per affrontare il cambiamento climatico. Ma secondo Ayuk, c’è un’incoerenza tra gli standard che applicano quando determinano se sostenere o meno gli investimenti energetici africani e quelli che applicano per quelli occidentali.

“Il gas naturale è trattato come un combustibile fossile in Africa, ma è visto come energia verde in Europa (…) È una chiara discriminazione, è scandaloso e non dovrebbe accadere. Non si possono avere un set di standard per le industrie energetiche europee e americane e un altro per l’industria energetica africana (…) Tutto ciò è molto ingiusto, ipocrita e coloniale”, ha affermato Ayuk.

“L’Europa ha rapidamente ampliato la sua infrastruttura di importazione di Gnl e ha firmato una serie di accordi con i fornitori di Gnl negli ultimi due anni per sostituire la fornitura di gas russo. Il finanziamento di tali progetti è stato giustificato in nome della sicurezza energetica”, ha affermato Ayuk. L’UE ha anche aggiunto il gas naturale alla sua tassonomia per ciò che considera investimenti sostenibili nel 2023, sebbene con condizioni rigorose, e questo ha aperto la strada alle banche attente agli ESG per finanziarli.

La crisi energetica globale ha stimolato un’ondata di nuovi investimenti in petrolio e gas, “ma l’Africa ha ampiamente perso questa opportunità e il finanziamento internazionale è stato il più grande ostacolo”, ha affermato Ayuk. Nel caso del Gnl, la maggior parte dei nuovi investimenti nella fornitura che hanno ricevuto il via libera sono stati negli Stati Uniti e in Qatar. Al contrario, l’Africa ha visto poche nuove approvazioni di progetti negli ultimi due anni.

“L’Aec mira ad avviare procedimenti legali contro le istituzioni finanziarie occidentali nei tribunali occidentali il prossimo anno”, ha affermato Ayuk, “con l’aiuto di alcuni dei migliori studi legali al mondo” e il supporto di vari stati africani.

“Vogliamo porre fine a queste pratiche di prestito molto discriminatorie nei confronti dell’Africa. Questo è apartheid finanziario in nome dell’Esg e del cambiamento climatico”, ha affermato. “Lo considereremo come una questione di diritti umani. Crediamo nel sistema giudiziario, che ci darà un’udienza equa”.

Lo sviluppo di petrolio e gas naturale può aumentare gli standard di vita degli africani generando entrate dalle esportazioni, sostenendo l’industrializzazione interna e riducendo la povertà energetica, ha affermato Ayuk. Si stima che 600 milioni di persone in Africa non abbiano accesso all’elettricità, mentre 900 milioni non hanno accesso a combustibili puliti per cucinare, il che causa gravi rischi per la salute.

“C’è un’intera nuova generazione di africani che afferma: vogliamo avere gli stessi standard di vita degli europei. È importante che creiamo opportunità e posti di lavoro proprio qui a casa, piuttosto che far attraversare agli africani il Mediterraneo per cercare lavoro in Europa”.

Il Presidente ha criticato quella che ha definito la “demonizzazione” dei combustibili fossili. “La politicizzazione della politica energetica sta causando investimenti insufficienti nell’energia. La demonizzazione dell’industria dei combustibili fossili sta spaventando tutti, ma non sta creando soluzioni pragmatiche”.

Le principali compagnie petrolifere internazionali sono importanti creatori di posti di lavoro in Africa, ha affermato. “Hanno aperto porte, hanno dato speranza, hanno sostenuto i governi. Se non ci fossero i ricavi che l’Africa ricavava da queste aziende, vedremmo più colpi di stato, più guerre civili. Queste aziende dovrebbero essere celebrate, non demonizzate”.

Ha anche criticato l’Agenzia Internazionale per l’Energia per essere diventata troppo “politicizzata” e per aver approvato politiche energetiche irrealistiche. “L’AIE ha perso la sua rilevanza e la sua autorità”, ha affermato Ayuk.

Le aspettative sono che il mercato globale del Gnl si sposterà verso un eccesso di offerta alla fine di questo decennio, il che significa che più questi progetti vengono ritardati, meno è probabile che garantiscano una forte domanda per il loro gas.

Nel frattempo, la produzione di Gnl tra gli esportatori affermati dell’Africa come Algeria, Angola, Egitto e Nigeria è stagnante o è diminuita negli ultimi anni.

Maddalena Ingroia

