AFPAK. Pechino sblocca la situazione tra Islamabad e Kabul

Afghanistan e Pakistan hanno concordato di non intensificare il conflitto e di “esplorare una soluzione globale” dopo diverse settimane di scontri transfrontalieri che hanno causato centinaia di morti, ha dichiarato mercoledì il governo cinese al termine dei colloqui di mediazione.

Tutte le parti hanno inoltre concordato di proseguire il dialogo dopo sette giorni di colloqui di pace mediati dalla Cina nella città di Urumqi, nella Cina occidentale, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, ripreso da AP.

“Le tre parti hanno concordato di esplorare una soluzione globale alle problematiche che affliggono le relazioni tra Afghanistan e Pakistan e hanno chiarito le questioni centrali e prioritarie da affrontare”, ha dichiarato Mao durante un briefing a Pechino. Ha aggiunto che entrambe le parti hanno riconosciuto che “il terrorismo è la questione centrale che influenza le relazioni”.

Afghanistan e Pakistan hanno affermato che non “intraprenderanno azioni che possano aggravare o complicare la situazione”. Non c’è stato alcun commento da parte di Islamabad in merito ai colloqui durati una settimana.

Il portavoce del Ministero degli Esteri afghano, Abdul Qahar Balkhi, ha dichiarato mercoledì che i colloqui tra le delegazioni afghana e pakistana, ospitati e mediati dalla Cina a Urumqi, si sono conclusi.

In un post su X, Balkhi ha affermato che i colloqui si sono svolti in un “clima costruttivo”, con discussioni incentrate sulle relazioni bilaterali, sulle questioni di sicurezza e sulla stabilità regionale. Balkhi ha ringraziato Pechino per aver ospitato i colloqui e ha espresso la speranza che il processo contribuisca a rafforzare la fiducia, ad approfondire le relazioni e a promuovere un’efficace cooperazione nella regione.

I colloqui sono iniziati la scorsa settimana a Urumqi su invito della Cina, nel tentativo di porre fine al conflitto scoppiato tra i due Paesi a febbraio. Il Pakistan, che ha dichiarato di essere in “guerra aperta” con il Paese vicino, ha anche effettuato raid aerei in Afghanistan, compresa la capitale Kabul.

Il Ministero degli Esteri afghano ha dichiarato martedì che i colloqui sono stati costruttivi. L’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Afghanistan ha affermato martedì che il conflitto ha causato lo sfollamento di 94.000 persone in totale, mentre 100.000 persone in due distretti afghani vicino al confine sono rimaste completamente isolate a causa dei combattimenti iniziati a febbraio.

Anche durante i colloqui, l’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver effettuato bombardamenti oltre confine in diverse occasioni.

Il Pakistan accusa l’Afghanistan di fornire rifugio a militanti che compiono attacchi mortali in Pakistan, in particolare i talebani pakistani, noti come Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Il gruppo è distinto dai talebani afghani, ma ad essi alleato. I talebani hanno preso il potere in Afghanistan nel 2021, in seguito al caotico ritiro delle truppe a guida statunitense. Kabul nega l’accusa.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/