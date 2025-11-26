AFPAK. Nuovo raid in Afghanistan dopo l’attacco jihadista in Pakistan

Il governo talebano afghano ha promesso martedì di “rispondere in modo appropriato” agli attacchi notturni, attribuiti al Pakistan, che hanno causato la morte di 10 persone, mentre le tensioni sono aumentate il giorno dopo un attentato suicida in una città pakistana.

Un raid aereo nella provincia di Khost ha causato la morte di nove bambini e una donna, ha scritto su X il portavoce talebano Zabihullah Mujahid, incolpando le forze pakistane e affermando che l’obiettivo era “la casa di un civile residente locale”, riporta AFP.

Mustaghfir Gurbuz, portavoce del governatore di Khost, ha affermato che gli attacchi sono stati effettuati da droni e aerei. Anche le vicine regioni di confine di Kunar e Paktika sono state colpite, causando almeno quattro feriti, ha dichiarato il portavoce governativo Mujahid.

“L’Emirato Islamico condanna fermamente questa violazione e ribadisce che difendere il proprio spazio aereo, il proprio territorio e la propria popolazione è un suo legittimo diritto e che risponderà in modo appropriato al momento giusto”, ha dichiarato Mujahid in una dichiarazione separata.

Il bombardamento è avvenuto dopo che lunedì un attacco suicida ha ucciso tre ufficiali e ne ha feriti altri 11 presso il quartier generale della forza paramilitare di polizia federale pakistana a Peshawar. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità, ma l’emittente statale PTV ha riferito che gli aggressori erano cittadini afghani.

Il presidente Asif Zardari ha incolpato il “Fitna al-Khawarij sostenuto dall’estero”, termine con cui Islamabad definisce il gruppo militante Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), accusato di operare dal suolo afghano.

Un altro attentato suicida all’inizio di questo mese ha ucciso 12 persone fuori da un tribunale nella capitale pakistana. L’attentato è stato rivendicato da una fazione dei talebani pakistani, che condivide la stessa ideologia dei talebani afghani. Islamabad ha affermato che la cellula militante dietro l’attacco alla capitale era “guidata in ogni fase dall’alto comando con sede in Afghanistan”.

Il ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar ha dichiarato martedì ai giornalisti che esistevano “prove evidenti” che collegavano i talebani afghani all’attentato di Islamabad.

Ha trasmesso una presunta confessione video di uno dei quattro sospettati in custodia, in cui affermava: “L’Afghanistan è pienamente coinvolto… e anche il suo territorio è coinvolto. Anche le persone che vi hanno trovato rifugio sono coinvolte”.

Le relazioni tra Islamabad e Kabul sono state tese da quando i Talebani sono tornati al potere nel 2021, e si sono aggravate dopo che gli scontri al confine di ottobre hanno causato la morte di circa 70 persone da entrambe le parti.

I combattimenti si sono conclusi con un cessate il fuoco mediato da Qatar e Turchia, ma diversi round di colloqui a Doha e Istanbul non sono riusciti a produrre un accordo duraturo.

Le questioni di sicurezza si sono rivelate un punto di frizione particolare la richiesta del Pakistan a Kabul di frenare i combattenti del TTP. Islamabad accusa i Talebani di aver protetto i militanti dietro un’ondata di attacchi, in particolare il TTP, che da anni conduce una sanguinosa campagna contro il Pakistan.

Kabul nega l’accusa e ribatte che il Pakistan ospita gruppi ostili all’Afghanistan e non ne rispetta la sovranità. Il confine tra i due paesi confinanti è rimasto chiuso per oltre sei settimane dagli scontri di ottobre, bloccando gli scambi commerciali bilaterali.

La Camera di Commercio e Industria congiunta Pakistan-Afghanistan ha segnalato che migliaia di container rimangono bloccati al confine, con costi giornalieri per ognuno di essi pari a 150-200 dollari, definendo l’onere economico “insopportabile”.

Lucia Giannini

