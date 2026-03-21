AFPAK. L’influenza di Pechino messa a dura prova dal conflitto lungo la linea Durand

Per la Cina, l’escalation del conflitto tra Pakistan e Afghanistan ha assunto una particolare rilevanza geopolitica e geoeconomica. La Cina ha impiegato più di un decennio per costruire un quadro strategico incentrato sulla connettività, l’integrazione economica e lo sviluppo infrastrutturale che collega la Cina occidentale al Mar Arabico e oltre.

Il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) è una componente chiave della Belt and Road Initiative di Pechino e dei più ampi sforzi per diversificare le sue rotte di trasporto di carburante al fine di rafforzare la sua sicurezza energetica, ora messa a repentaglio dalla guerra con l’Iran, riporta AT. Lo scoppio quasi simultaneo delle ostilità armate tra Pakistan e Afghanistan rappresenta quindi non solo una disputa bilaterale, ma una sfida diretta ai presupposti alla base della strategia di bilanciamento della Cina.

Con l’intensificarsi dei combattimenti, gli sforzi diplomatici della Cina e di altri attori esterni per ridurre le tensioni evidenziano la portata più ampia della situazione. La crisi si interseca direttamente con la guerra tra Usa, Israele e Iran e le conseguenti preoccupazioni per la sicurezza energetica e la chiusura dello Stretto di Hormuz.

La Cina ha cercato di contenere la crisi attraverso la diplomazia, finora senza successo. L’8 marzo, l’inviato speciale di Pechino per l’Afghanistan, Yue Xiaoyong, ha visitato Kabul, dove ha incontrato il ministro degli Esteri afghano ad interim, Amir Khan Muttaqi, e ha esortato entrambe le parti a risolvere le loro divergenze attraverso il dialogo e ad evitare un’ulteriore escalation. Funzionari cinesi hanno affermato che relazioni stabili tra Pakistan e Afghanistan sono necessarie sia per la sicurezza che per lo sviluppo economico. Pechino mantiene stretti rapporti con il Pakistan, coltivando al contempo legami di lavoro con le autorità talebane afghane sin dal loro ritorno al potere nel 2021.

Durante l’incontro, l’inviato cinese ha sottolineato che le controversie tra i due Paesi vicini dovrebbero essere affrontate per via diplomatica. Una prolungata instabilità lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan potrebbe minacciare i corridoi di collegamento e i progetti infrastrutturali legati alla Belt and Road Initiative, nonché i più ampi interessi strategici della Cina nella regione.

L’escalation è seguita a un’impennata di attacchi del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) che per Islamabad operano dal territorio afghano e compiono attacchi transfrontalieri. Il Pakistan ha recentemente risposto con attacchi aerei e con droni contro presunti obiettivi militanti oltre confine, attacchi che Kabul ha condannato come violazioni della propria sovranità. Islamabad ha poi esteso la campagna con l’Operazione Ghazab Lil Haq, prendendo di mira le infrastrutture militanti ritenute una minaccia per la sicurezza del Pakistan, anche nella capitale Kabul.

Lo scontro ha prodotto una delle più gravi situazioni di stallo militare tra i due Paesi vicini degli ultimi decenni. Il Pakistan considera le basi militanti nell’Afghanistan orientale una minaccia esistenziale, mentre i talebani afghani negano qualsiasi legame con questi gruppi e si rifiutano di smantellare le loro reti.

Il conflitto si sta già estendendo oltre i suoi confini immediati, intersecando le più ampie rivalità di potere regionali. I funzionari pakistani sospettano sempre più che l’Afghanistan si stia avvicinando all’India, una mossa che Islamabad interpreta come un tentativo di accerchiamento strategico.

L’India ha riaperto i contatti diplomatici con il governo talebano dopo essersi inizialmente distanziata in seguito alla presa di Kabul. Sebbene Nuova Delhi mantenga solo una presenza diplomatica minima in Afghanistan, la percezione di un maggiore coinvolgimento ha destato preoccupazione in Pakistan, alimentando i timori di potenziali pressioni lungo i suoi confini orientali e occidentali.

Finora, l’approccio di Pechino si è basato sul mantenimento di relazioni produttive sia con il Pakistan che con l’Afghanistan, promuovendo al contempo progetti di connettività che collegano l’Asia centrale, l’Asia meridionale e la Cina occidentale.

Il CPEC (Corridoio Economico Cina-Pakistan) era sempre più visto come una piattaforma attraverso la quale l’Afghanistan avrebbe potuto essere integrato in reti commerciali e infrastrutturali più ampie. L’instabilità lungo la frontiera complica anche i piani più ampi della Cina di collegare l’Asia centrale, l’Afghanistan e il Pakistan attraverso i corridoi di trasporto emergenti che collegano l’Eurasia al Mar Arabico. L’approccio della Cina alla connettività regionale si basa sul presupposto che l’integrazione economica possa favorire la stabilità politica e, in definitiva, la pace regionale. Lo sviluppo delle infrastrutture, i corridoi commerciali e gli investimenti sono pensati per creare interessi economici condivisi che incoraggino la cooperazione e riducano gli incentivi al conflitto.

Il confronto tra Pakistan e Afghanistan, tuttavia, mette in luce i limiti di questa logica. La sola connettività non può risolvere controversie radicate nella sovranità, nella violenza militante e nella rivalità ideologica. Le rotte commerciali non possono smantellare le reti degli insorti e i progetti infrastrutturali non possono risolvere i confini contesi o superare calcoli di sicurezza profondamente radicati.

La guerra lungo la Linea Durand, pertanto, rappresenta molto più di una disputa di confine. È una prova della capacità delle strategie di sviluppo basate sulla connettività di funzionare in contesti in cui i conflitti politici rimangono irrisolti e sono inclini a riacutizzarsi.

Per Pechino, la crisi sta evidenziando i limiti della leva economica in ambienti caratterizzati da rivalità e ostilità radicate. Il futuro della strategia cinese di espansione verso ovest – e la stabilità dell’intera regione – dipende dalla capacità di Islamabad e Kabul di superare lo scontro e di giungere a un quadro sostenibile di cooperazione economica e di sicurezza.

Anna Lotti

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