AFPAK. La tregua sembra reggere

Il Pakistan ha effettuato una nuova serie di attacchi aerei nella provincia afghana di Kandahar il 15 ottobre, mentre le ostilità tra i due paesi vicini continuano a intensificarsi.

Amaj News riporta che aerei pakistani hanno colpito diverse località a Kabul, con almeno quattro esplosioni segnalate nella capitale, smentite dall’Emirato Islamico. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato a X che un incendio è scoppiato in città in seguito all’esplosione di un’autocisterna, sebbene non lo abbia attribuito direttamente agli attacchi.

I raid aerei si verificano nel contesto di un’ondata di scontri transfrontalieri. In precedenza, l’emittente pakistana Geo TV riportava che le truppe pakistane avevano lanciato attacchi contro posti di frontiera afghani e posizioni dei mujahid afghani nella notte del 12 ottobre, conquistando 19 avamposti e infliggendo “perdite significative” alle forze afghane. Stando a Reuters, Islamabad ha chiuso tutti i valichi di frontiera con l’Afghanistan a seguito dei combattimenti.

La ripresa della violenza sottolinea la crescente frattura tra Islamabad e Kabul, dopo mesi di accuse reciproche per incursioni di militanti e attacchi transfrontalieri. Tuttavia, solo nelle ultime ore, Pakistan e Afghanistan avrebbero concordato un cessate il fuoco temporaneo dopo diversi giorni di scontri, riporta BneIntelliNews.

Secondo le autorità di Islamabad, la tregua è entrata in vigore alle 18:00 ora locale su richiesta delle autorità talebane di Kabul.

Anche l’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti ha citato l’annuncio, sottolineando che la pausa mirava ad allentare le ostilità lungo la tesa frontiera.

Un cessate il fuoco di 48 ore tra Pakistan e Afghanistan sta tenendo duro, senza nuove segnalazioni di scontri, in seguito agli scontri transfrontalieri tra l’esercito pakistano e i combattenti talebani afghani, che hanno causato la morte di decine di combattenti e civili.

Il cessate il fuoco è avvenuto mentre Amir Khan Muttaqi, il diplomatico di alto rango dell’amministrazione provvisoria afghana, concludeva il suo viaggio di sei giorni in India ed era rientrato a Kabul, riporta TRT.

La tregua è iniziata alle 18:00 ora di Islamabad (13:00 GMT), poco dopo essere stata annunciata da entrambi i paesi, con Islamabad che ha affermato di essere stata Kabul a richiederla per porre fine all’ondata di violenza.

Secondo il Pakistan, il cessate il fuoco avrebbe dovuto durare 48 ore.

“Durante questo periodo, entrambe le parti si impegneranno sinceramente per trovare una soluzione positiva a questa questione complessa ma risolvibile attraverso un dialogo costruttivo”, ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri pakistano.

A Kabul, il governo provvisorio dell’Afghanistan ha dichiarato di aver ordinato all’esercito afghano di rispettare la tregua, “a meno che non venga violata” dalla parte avversa, ha dichiarato un portavoce su X.

Tommaso Dal Passo

