AFPAK. Ancora morti e feriti nei nuovi raid aerei pakistani sull’Afghanistan 

Almeno 13 persone sono state uccise e altre 14 ferite in seguito a raid aerei pakistani nell’Afghanistan orientale, secondo quanto riferito dalle autorità afghane. Gli attacchi di mercoledì 10 giugno hanno preso di mira le province di Khost, Kunar e Paktika, ha dichiarato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid.

Secondo funzionari afghani, tra le vittime figurano 11 bambini, una donna e un anziano. Non c’è stata alcuna conferma immediata degli attacchi da parte del Pakistan né commenti da parte delle sue autorità militari, riporta Press Tv.

I raid aerei sono avvenuti il ​​giorno dopo che presunti militanti talebani pakistani avevano attaccato un posto di blocco nella zona di Hasan Khel, nella provincia nord-occidentale pakistana di Khyber Pakhtunkhwa, vicino al confine afghano. Il Ministero dell’Interno pakistano ha affermato che l’attacco ha scatenato un violento scontro a fuoco in cui sei membri della Polizia Federale sono stati uccisi e diversi altri feriti. Le autorità locali hanno dichiarato che le forze di sicurezza hanno successivamente ucciso otto degli aggressori, impedendo loro di espugnare il posto di blocco.

Il Ministro degli Interni pakistano Syed Mohsin Raza Naqvi ha partecipato alle preghiere funebri per i militari uccisi a Peshawar e ha dichiarato che il Pakistan intensificherà le operazioni contro i gruppi che minacciano la sicurezza del Paese. L’ultimo incidente si aggiunge a mesi di violenze tra Pakistan e Afghanistan che hanno causato centinaia di morti.

L’attuale fase di combattimenti è iniziata alla fine di febbraio, dopo che l’Afghanistan ha lanciato un attacco transfrontaliero in risposta ai precedenti raid aerei pakistani in territorio afghano. Il Pakistan ha annunciato a febbraio di essere in guerra aperta con l’Afghanistan a seguito di un aumento degli attacchi militanti contro civili e forze di sicurezza in territorio pakistano.

All’inizio di quest’anno, la Cina ha ospitato a Urumqi i negoziati tra Afghanistan e Pakistan, al termine dei quali Pechino ha affermato che entrambe le parti avevano concordato di evitare un’ulteriore escalation e di esplorare le vie per risolvere la controversia.

Il Pakistan sostiene che i militanti responsabili dei sanguinosi attacchi all’interno del Paese, in particolare il Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), operano dal territorio afghano. Il TTP è un gruppo distinto, ma mantiene legami con i talebani afghani, tornati al potere in Afghanistan nel 2021 dopo il ritiro delle forze a guida statunitense.

Le autorità afghane respingono le affermazioni del Pakistan e hanno ripetutamente negato di aver offerto rifugio ai militanti.

Il prolungato conflitto ha avuto anche gravi ripercussioni economiche. Il confine tra Pakistan e Afghanistan è rimasto chiuso al commercio bilaterale da ottobre, interrompendo gli scambi commerciali e lasciando migliaia di viaggiatori e commercianti bloccati su entrambi i lati, riporta Kurdistan24.

Con l’aumento delle vittime civili e gli sforzi diplomatici che producono scarsi risultati, crescono i timori che il conflitto possa aggravarsi ulteriormente, minacciando la stabilità regionale e peggiorando le condizioni umanitarie lungo il confine.

Anna Lotti

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