La Russia ha messo in guardia Washington da qualsiasi tentativo di prendere il controllo della base aerea di Bagram in Afghanistan, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ne ha chiesto la riconsegna.

Secondo quanto riportato da Khaama Press, l’inviato speciale di Mosca in Afghanistan, Zamir Kabulov, ha affermato che una simile mossa provocherebbe una forte resistenza e si tradurrebbe in un disastro. Ha descritto gli afghani come abituati alla guerra e ha avvertito che non tollererebbero nuove interferenze straniere. Pertanto, qualsiasi operazione guidata dagli Stati Uniti per riconquistare la base avrebbe “conseguenze catastrofiche”.

Trump ha ripetutamente fatto pressione sul governo dei talebani affinché consegnassero Bagram, un tempo la più grande base militare americana in Afghanistan, insistendo sul fatto di aspettarsi la sua cessione senza indugio. Solo pochi giorni fa il presidente degli Stati Uniti ha avvertito la leadership talebana che “succederanno cose brutte” in caso di rifiuto, riporta BneIntelliNews.

I talebani, tuttavia, hanno già respinto categoricamente la richiesta. Il capo militare dell’Emirato Islamico ha affermato che gli afghani hanno “combattuto bene per difendere la loro indipendenza” e che, qualora gli Stati Uniti prendessero in considerazione un’operazione militare, continuerebbero a farlo di fronte a qualsiasi sfida alla sovranità del Paese.

Il vice capo dell’intelligence talebana, Tajmir Jawad, da tempo bersaglio delle accuse occidentali relative agli attentati suicidi, si è spinto oltre, promettendo che il gruppo avrebbe ripreso tali attacchi se necessario per respingere l’interferenza statunitense.

La disputa ha riportato l’attenzione sull’importanza strategica dell’Afghanistan quasi quattro anni dopo il caotico ritiro degli Stati Uniti sotto la guida dell’ex presidente Joe Biden. Bagram è una struttura estremamente importante per la sua posizione geografica. Installando diverse stazioni radar e apparecchiature elettroniche presso la base, sarebbe possibile coprire un territorio significativo, tra cui l’Asia centrale e i confini cinese e iraniano.

Per molti afghani, Bagram rimane l’emblema della presenza ventennale degli Stati Uniti nel Paese, l’attuale posizione di Trump potrebbe essere guidata in parte dalla politica interna e dalla frustrazione per la resistenza talebana, unita all’intenzione di limitare le mosse cinesi nella regione.

Lo scorso 9 aprile, Trump ha dichiarato di voler rimettere la base aerea di Bagram in Afghanistan sotto il controllo degli Stati Uniti perché si trovava “a un’ora di macchina da un impianto cinese di produzione di armi nucleari”. Ha affermato che sotto il suo governo, né il “vergognoso disastro afghano” né il conflitto russo-ucraino si sarebbero verificati.

Alcuni negli Stati Uniti hanno affermato, in modo piuttosto vago e sulla base di prove raccolte sul campo, che Pechino sta pianificando di collocare almeno una parte del suo arsenale nucleare nella regione dello Xinjiang, a nord-est dell’Afghanistan.

Anna Lotti

