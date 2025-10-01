AFGHANISTAN. Su Bagram, Trump parla a Kabul guardando Pechino

Il 20 settembre 2025, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito su Truth Social che se l’Afghanistan “non restituisce l’aeroporto di Bagram… accadranno cose brutte!”.

All’inizio della stessa settimana, durante un evento stampa a Londra, il leader statunitense ha descritto Bagram come “a un’ora di distanza da dove la Cina produce le sue armi nucleari”, riporta AT.

Quindi, Washington vede un rinnovato valore in un’opzione avanzata sulla periferia occidentale della Cina, anche se solo come segnale coercitivo.

La risposta di Kabul è stata immediata e categorica: “Non daremo un palmo della nostra terra”: Sovranità e Accordo di pace di Doha stanno lì a dimostrarlo.

Rinunciare proprio all’aeroporto che simboleggiava la sconfitta americana sarebbe un suicidio politico per il regime talebano; pubblicamente, almeno, non c’è spazio per i negoziati.

La logica strategica alla base della minaccia di Trump è geografica. Bagram si trova a circa 64 chilometri a nord di Kabul, a circa 480 km dal Corridoio del Wakhan, a 780 km da Kashgar e a quasi 1.875 km da Lop Nur, sito cinese per i test nucleari.

Per l’Amministrazione Trump, Bagram è un potenziale punto di osservazione privilegiato sullo Xinjiang e sulle infrastrutture militari della Cina occidentale, in un momento in cui Pechino sta rapidamente modernizzando il suo arsenale nucleare e le sue reti di comando e controllo.

Da una base di questo tipo, le piattaforme aeree statunitensi di intelligence, sorveglianza e ricognizione, ISR, potrebbero ridurre i tempi di risposta sulla Cina occidentale. Ciò porrebbe Pechino a un dilemma su due fronti: la sua principale sfida marittima nel Pacifico e una nuova minaccia continentale sul suo fianco occidentale.

Una eventuale riconquista di Bagram migliorerebbe materialmente le opzioni militari statunitensi ma ha grossi svantaggi: la copertura ISR continentale potrebbe espandersi; ma anche le voci favorevoli del Pentagono ammettono che rioccupare Bagram assomiglierebbe a una parziale nuova invasione afgana. Richiederebbe decine di migliaia di soldati, difese stratificate contro razzi e droni e una robusta difesa aerea contro i missili.

Politicamente, i Talebani non lo permetterebbero mai e qualsiasi cooperazione farebbe apparire Kabul come un’entità delegata degli Stati Uniti. Operativamente, la base rappresenterebbe un obiettivo permanente ad alto rischio.

Fondamentalmente, la maggior parte dei progressi ISR sono già stati conseguiti in altro modo: le proliferazioni di costellazioni satellitari dell’Agenzia per lo Sviluppo Spaziale, lanciate quest’anno, ampliano notevolmente la copertura aerea statunitense.

I droni a lunga autonomia, schierati nell’Indo-Pacifico e in Asia centrale, possono garantire una sorveglianza continua della Cina, senza il peso di una gigantesca guarnigione in un territorio controllato dai Talebani.

La mossa di Trump è rivolta direttamente contro Pechino: un punto ISR statunitense vicino allo Xinjiang costringe Pechino a prendere tempo e complica il corteggiamento cinese di Kabul. Pechino ha risposto alle dichiarazioni di Trump su Bagram affermando di “rispettare la sovranità dell’Afghanistan” e avvertendo Washington di non “alimentare le tensioni”, segno che il messaggio è stato recepito.

Due gli scenari plausibili: Kabul rimane ferma e Washington converte la minaccia in accordi marginali modesti ma tangibili; oppure, Washington intensifica misure coercitive che non prevedono l’uso della forza, mettendo alla prova le linee rosse dei talebani. In nessun caso la Stars and Stripes sventolerà ancorasse Bagram.

Anna Lotti

