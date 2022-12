AFGHANISTAN. Ritornano le lapidazioni allo stadio

Abbiamo lasciato la bandiera dell’Emirato islamico sventolare sul palazzo presidenziale della ex Repubblica dell’Afghanistan il 15 agosto 2021.

Da allora, dopo un anno, più della metà della popolazione afgana ha bisogno di aiuto, a dirlo è stata l’ONU. Circa 19 milioni di afghani stanno affrontando un’insicurezza alimentare acuta, 6 milioni di loro sono a rischio di fame a causa della crisi economica in corso nel paese, quindi l’Afghanistan ha bisogno di finanziamenti urgenti dai paesi donatori, ha affermato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e l’emergenza Il coordinatore dei soccorsi Martin Griffiths.

Secondo lui, più della metà della popolazione del Paese – circa 24 milioni di persone – ha bisogno di assistenza umanitaria. «La povertà sta peggiorando, la popolazione continua a crescere e le autorità non hanno il budget per investire nel proprio futuro. Per noi è chiaro che è necessario riprendere un po’ di sostegno [per il Paese]», ha detto il diplomatico, le sue parole sono citate sul sito dell’Onu.

Durante il suo discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Griffiths ha affermato che l’Afghanistan aveva già «seri problemi dovuti all’insicurezza alimentare e alla malnutrizione» prima che i talebani salissero al potere, e dopo che la situazione è solo peggiorata.

Griffiths ha anche affermato che ci sono problemi con il finanziamento dell’assistenza umanitaria per l’Afghanistan: mancano 3,14 miliardi di dollari, con oltre 600 milioni di dollari urgenti per prepararsi all’inverno. L’importo comprende l’ammodernamento e la riparazione degli alloggi, la fornitura di vestiti pesanti e coperte.

Questi problemi devono essere risolti nei prossimi tre mesi, ha osservato l’ONU. Sono necessari altri 154 milioni di dollari per consegnare il cibo prima che il freddo blocchi l’accesso ad alcune aree, ha aggiunto.

Finora nessuno stato ha riconosciuto come legittimo il potere dei talebani. Nel frattempo le nuove autorità hanno reintrodotto la legge della Sharia: il taglio delle mani e la pena di morte nel paese, e hanno vietato le criptovalute e hanno criticato i funzionari senza prove. Preclusa la scuola alle donne affermando la scolarizzazione femminile come blasfema agli occhi del Corano.

La prima esecuzione, della pena di morte, da quando sono saliti al potere in Afghanistan è avvenuta il 3 dicembre e darne notizia uno dei portavoce dell’Emirato islamico, Zabiullah Mujahid.

Secondo le autorità locali, un uomo di nome Tajmir è stato giustiziato. In precedenza, avrebbe pugnalato un certo Mustafa con un coltello. Oggi Tajmir è stato lapidato a morte nel centro della città di Farah. La sentenza è stata eseguita alla presenza di importanti funzionari talebani. Inoltre, prima dell’esecuzione, ai residenti locali è stato chiesto di riunirsi allo stadio sportivo, dove hanno eseguito la condanna a morte.

Maddalena Ingrao