AFGHANISTAN. Nuovi scontri al confine con Pakistan. La Cina invita alla calma, Trump vuole fare da paciere

Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato lunedì che Pechino è preoccupata per i recenti scontri tra Pakistan e Afghanistan e ha chiesto a entrambi i Paesi di proteggere i propri cittadini e gli investimenti nella regione.

Entrambe le parti hanno confermato domenica che decine di combattenti sono stati uccisi negli scontri notturni al confine tra Pakistan e Afghanistan, nel combattimento più sanguinoso tra i due paesi vicini da quando i talebani sono saliti al potere a Kabul, riporta Reuters.

La Cina confina a ovest con l’Afghanistan e il Pakistan e ha cercato di svolgere un ruolo di mediazione nel placare i combattimenti tra i due Paesi, che fino a poco tempo fa erano alleati. “La Cina è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nel migliorare e sviluppare le relazioni afghano-pakistane”, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, in conferenza stampa.

Lin ha aggiunto che Pechino spera che “Kabul e Islamabad mantengano la calma e la moderazione e perseverino nell’affrontare adeguatamente le reciproche preoccupazioni attraverso il dialogo e la consultazione, per evitare l’escalation dei conflitti”.

Ad agosto, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha partecipato a un incontro con i suoi omologhi pakistano e afghano a Kabul, chiedendo un rafforzamento degli scambi a tutti i livelli. Nel corso di un incontro trilaterale informale ospitato da Pechino qualche settimana prima, la Cina ha affermato che Kabul e Islamabad avevano concordato di rafforzare le loro relazioni diplomatiche.

Comunque lunedì, le truppe pakistane erano in stato di massima allerta al confine con l’Afghanistan, dopo che i violenti combattimenti del fine settimana tra le due parti hanno causato decine di morti e attirato l’attenzione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha affermato di poter contribuire a porre fine al conflitto, riporta Anadolu.

Il commercio di confine tra i due paesi confinanti si è interrotto quando il Pakistan ha chiuso i valichi lungo la frontiera lunga 2.600 km, bloccando decine di veicoli merci carichi su entrambi i lati, ha dichiarato un rappresentante dell’industria pakistana.

Decine di talebani sono stati uccisi negli scontri di confine iniziati sabato sera, nel conflitto più sanguinoso tra i due paesi da quando i talebani sono tornati al potere a Kabul nel 2021.

Le tensioni tra le due parti, un tempo alleate, sono scoppiate dopo che Islamabad ha chiesto ai talebani di intervenire contro i terroristi che hanno intensificato gli attacchi in Pakistan, affermando che operano da rifugi in Afghanistan.

I talebani negano la presenza di terroristi del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) sul loro territorio. Il TTP è un gruppo fuorilegge responsabile di alcuni degli attacchi più letali contro militari e civili. Il confine montuoso è permeabile, consentendo al TTP di muoversi con relativa facilità.

Enayatullah Khowarazmi, portavoce del Ministero della Difesa afghano, ha dichiarato che la “situazione attuale” al confine è normale, ma non ha condiviso i dettagli, riporta Reuters.

Con la chiusura dei valichi di frontiera per veicoli e pedoni, tutti gli uffici governativi pakistani al confine, che si occupano di questioni commerciali e amministrative, sono stati chiusi, ha dichiarato un alto funzionario del governo pakistano. “I veicoli carichi, inclusi container e camion, sono bloccati su entrambi i lati del confine”, ha dichiarato Zia Ul Haq Sarhadi, vicepresidente anziano della Camera di Commercio e Industria congiunta pakistano-afghana.

“Oltre a frutta e verdura fresca, trasportano merci di importazione, esportazione e transito, causando perdite per milioni di rupie ai due Paesi e ai commercianti”, ha affermato. Il Pakistan è la principale fonte di beni e generi alimentari per l’Afghanistan.

I combattimenti hanno attirato l’attenzione di Donald Trump, che ha dichiarato che si concentrerà presto sulla questione: ”Ho sentito che c’è una guerra in corso tra Pakistan e Afghanistan”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo da Washington a Israele domenica. “Ho detto: ‘Dovrò aspettare di tornare. Sapete, ne farò un’altra, perché sono bravo a risolvere le guerre, sono bravo a fare la pace'”, ha detto Trump.

L’esercito pakistano ha dichiarato che 23 dei suoi soldati sono stati uccisi negli scontri del fine settimana. I talebani hanno affermato che nove dei loro soldati sono stati uccisi. Tuttavia, entrambi affermano di aver inflitto perdite molto più elevate all’altra parte, senza fornire prove.

Il Pakistan ha dichiarato di aver ucciso più di 200 talebani afghani e combattenti alleati, mentre l’Afghanistan ha dichiarato di aver ucciso 58 soldati pakistani.

I talebani hanno dichiarato domenica di aver interrotto gli attacchi su richiesta del Qatar e dell’Arabia Saudita.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/