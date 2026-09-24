AFGHANISTAN. Islamabad attacca all’alba: colpiti 10 siti “terroristi”

Il Pakistan ha dichiarato di aver effettuato attacchi aerei nelle prime ore di giovedì contro 10 siti in Afghanistan, utilizzati, secondo Islamabad, per lanciare attacchi con droni contro il Pakistan il giorno precedente; si tratta di una netta escalation dei recenti scontri che minaccia gli sforzi di mediazione internazionale.

Nella provincia sud-orientale afghana di Khost, gli attacchi aerei pakistani hanno colpito diverse località — inclusa un’area vicino al capoluogo di provincia — intorno alle 3:30 del mattino, senza tuttavia causare vittime, riporta AP. L’annuncio degli attacchi, diffuso dal Ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar tramite un post su X, è giunto dopo che alcuni funzionari avevano riferito del lancio di otto droni e di colpi di artiglieria contro postazioni di frontiera pakistane da parte dei talebani afghani; tali azioni erano seguite al fallimento, da parte delle truppe pakistane, di quello che è stato descritto come un tentativo di infiltrazione transfrontaliera da parte di militanti.

Il governo afghano non ha rilasciato commenti immediati. Tuttavia, mercoledì il portavoce del governo afghano, Zabihullah Mujahid, aveva negato che le forze afghane avessero condotto attacchi con droni contro il Pakistan. Queste dichiarazioni contrastanti sono arrivate due giorni dopo che caccia pakistani avevano colpito siti nell’Afghanistan orientale, indicati da Islamabad come rifugi di militanti.

L’escalation mette a rischio gli sforzi di mediazione di Cina, Turchia, Qatar e Arabia Saudita volti a raggiungere una pace duratura tra Kabul e Islamabad. Il Pakistan ha ripetutamente accusato il governo talebano afghano di consentire ai militanti di operare dal proprio territorio e di compiere attacchi oltre confine, un’accusa che Kabul respinge.

Mercoledì, funzionari pakistani hanno inoltre dichiarato che le forze di sicurezza avevano neutralizzato otto droni rudimentali lanciati dai talebani afghani prima che potessero raggiungere la città nord-occidentale di Kohat e la località di frontiera di Torkham, e che le forze afghane avevano sparato colpi di mortaio e altre armi pesanti contro le postazioni di confine pakistane. Le forze pakistane hanno risposto con il fuoco dell’artiglieria, colpendo postazioni di confine, siti di lancio di mortai e posizioni difensive dei talebani. Secondo il Ministero dell’Informazione pakistano, i raid aerei di lunedì hanno causato la morte di 28 militanti, mentre le autorità afghane hanno riferito che almeno tre civili sono rimasti uccisi e altri quattro feriti. La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha confermato le vittime civili e Kabul ha protestato formalmente contro l’attacco.

A margine dell’Assemblea Generale dell’ONU a New York, il Ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha espresso preoccupazione per quella che ha definito la presenza in Afghanistan di oltre due dozzine di gruppi militanti ostili al Pakistan.

I raid aerei pakistani di lunedì sono giunti dopo uno scontro a fuoco con militanti a Hangu – un distretto della provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, vicino al confine afghano – costato la vita a sei membri delle forze di sicurezza pakistane. Pochi giorni prima, un attentatore suicida aveva colpito una moschea all’interno di un complesso della polizia nella vicina città di Kohat.

Successivamente, otto uomini armati avevano fatto irruzione nel complesso, scatenando un conflitto a fuoco durato 20 ore che ha provocato la morte di almeno 21 persone, in gran parte agenti di polizia. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità degli attacchi.

Le autorità pakistane hanno attribuito le violenze ai talebani pakistani e ai gruppi militanti loro alleati. I talebani pakistani, noti ufficialmente come Tehrik-e-Taliban Pakistan, hanno intensificato gli attacchi contro le forze di sicurezza del Paese, forti del ritorno al potere dei talebani afghani in Afghanistan nel 2021.

Antonio Albanese

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