AFGHANISTAN. I talebani si prendono basi e strutture lasciate dagli americani

I talebani hanno preso la seconda diga più grande dell’Afghanistan e due basi dell’esercito afgano, mentre i combattimenti si intensificano in mezzo al ritiro in corso delle forze statunitensi e internazionali dal paese. La diga di Dahla, conosciuta anche come diga di Arghandab, si trova nel distretto di Shah Wali Kot della provincia meridionale di Kandahar, circa 40 chilometri a nord della capitale provinciale, Kandahar.

La diga, che fornisce irrigazione agli agricoltori attraverso una rete di canali e acqua potabile per la città di Kandahar, è ora sotto il controllo dei talebani dopo mesi di feroci combattimenti nell’ex roccaforte dei militanti a Kandahar: «Abbiamo preso la diga di Dahla ad Arghandab», ha detto ai media il portavoce dei talebani Qari Yousuf Ahmadi, riporta Gandhara.

Haji Gulbuddin, governatore di un distretto adiacente, ha confermato che la diga «è ora sotto il controllo dei Talebani (…) Le nostre forze di sicurezza hanno chiesto rinforzi ma non sono riusciti ad ottenerli», ha detto. La diga di Dahla è stata costruita da ingegneri americani quasi 70 anni fa per fornire irrigazione a circa sette distretti di Kandahar.

I talebani il mese scorso hanno fatto saltare un ponte che collegava la diga ai distretti adiacenti. La cattura della diga arriva dopo pesanti combattimenti scoppiati nella vicina provincia di Helmand questa settimana, pochi giorni dopo che l’esercito degli Stati Uniti ha formalmente iniziato il ritiro delle sue truppe dall’Afghanistan.

Fino a 3.500 soldati statunitensi e circa 7.000 soldati della Nato devono lasciare l’Afghanistan entro l’11 settembre, terminando così due decenni di presenza militare straniera. Il ritiro sarà un test per le forze di sicurezza afgane, con i generali degli Stati Uniti e altri membri dell’Amministrazione che hanno espresso preoccupazioni nelle ultime settimane perché il ritiro potrebbe portare al collasso del governo afgano.

Il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, ha detto il 6 maggio che i militari degli Stati Uniti possono continuare ad addestrare le forze di sicurezza afgane, ma farlo in altri paesi dopo che le forze americane lasciano l’Afghanistan. Gli Stati Uniti non hanno stabilito su un piano ancora per continuare a sostenere l’aeronautica afgana, che è fortemente dipendente dagli Stati Uniti per la manutenzione, la formazione e le riparazioni, ha anche detto Milley.

Il Generale ha aggiunto che alcuni aiuti degli Stati Uniti potrebbero dover essere implementati dall’esterno del paese. Nella stessa occasione, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha riconosciuto che continuare senza il supporto americano sul terreno “sarà una sfida” per gli afgani mentre cercano di tenere a bada gli attacchi talebani.

All’inizio di questa settimana a Helmand, migliaia di persone sono fuggite dalle loro case di fronte a un’offensiva talebana su larga scala contro l’esercito afgano. I jet da combattimento statunitensi hanno fornito supporto aereo alle forze afgane nonostante il ritiro delle truppe straniere.

Nel frattempo, i funzionari locali e i talebani hanno detto che due basi governative sono cadute ai militanti nella provincia settentrionale di Baghlan. Gli studenti coranici hanno lanciato gli attacchi alle basi nei distretti Baghlan-e-Markzai e Nahrin della provincia alla fine del 5 maggio, riporta Tolonews.

