AFGHANISTAN. Gli Stati Uniti sondano i talebani delle seconde file per Bagram. Kandahar senza internet

Riunione quadrilatere a New York, a latere del summit ONU, a cui hanno partecipato i Ministri degli Esteri di Iran e Russia e i Vice Ministri degli Esteri di Cina e Pakistan per discutere della situazione in Afghanistan. La Dichiarazione congiunta afferma: “Le quattro parti hanno sottolineato il loro sostegno all’Afghanistan come Paese indipendente, unito e stabile, libero da terrorismo, guerra e narcotici. Hanno inoltre invitato le autorità afghane a smantellare qualsiasi campo di addestramento terroristico o altra infrastruttura legata al terrorismo sul loro territorio. Le quattro parti hanno esortato le autorità afghane a creare le condizioni che facilitino il ritorno dei rifugiati afghani in patria e impediscano ulteriori migrazioni”.

Nella mattina del 26 settembre Abbas Araghchi, ministro per gli Affari Esteri dell’Iran ha aggiunto: “Nonostante le sanzioni e gli aiuti internazionali limitati, l’Iran ha adempiuto alle sue responsabilità umanitarie nei confronti di milioni di cittadini afghani”. Ricordiamo che l’Iran ha i campi profughi afghani più grandi del mondo.

“Pur sopportando il pesante fardello di ospitare milioni di cittadini afghani, per lo più con poca o insufficiente assistenza internazionale, l’Iran ha adempiuto alle sue responsabilità umanitarie. Questa situazione ha imposto miliardi di dollari di costi alla nostra economia e sicurezza, mentre l’Iran stesso continua ad affrontare le più dure sanzioni unilaterali in violazione del diritto internazionale”.

“Abbiamo cercato di garantire il ritorno dei cittadini afghani nel rispetto della loro dignità umana. Tuttavia, non ci si aspetta che l’Iran debba sopportare questo fardello da solo. La comunità internazionale deve garantire che la crisi umanitaria in Afghanistan non venga sproporzionatamente caricata sulle spalle di pochi paesi confinanti”.

“L’intervento degli Stati Uniti e i suoi due decenni di presenza militare in Afghanistan non hanno portato altro che disastro e insicurezza. Questa presenza ha causato innumerevoli vittime in Afghanistan e ha alimentato terrorismo, droga, corruzione, povertà e sfollamenti. Il ritiro del 2021 non ha segnato la fine delle responsabilità, ma una ritirata vergognosa che ha lasciato l’Afghanistan e i suoi vicini ad affrontarne le conseguenze da soli. La realtà è che gli Stati Uniti e la NATO sono responsabili di molte delle sfide che l’Afghanistan e la regione si trovano ad affrontare oggi. Respingiamo fermamente qualsiasi intervento politico o militare straniero, qualsiasi tentativo di reintegrare i responsabili di questa crisi e qualsiasi sfruttamento delle sofferenze dell’Afghanistan per scopi geopolitici. Soprattutto, il ripristino di basi militari straniere all’interno o intorno all’Afghanistan violerebbe la sua sovranità, minaccerebbe la pace e la sicurezza regionale e alimenterebbe l’estremismo e l’instabilità. Un simile percorso distruggerebbe il fragile progresso della regione e deve essere fermamente contrastato”.

Secondo il quotidiano russo Nezavisimaya Gazeta, che cita fonti anonime, però l’esercito statunitense si starebbe preparando a riconquistare la base aerea di Bagram in Afghanistan. L’operazione potrebbe coinvolgere decine di migliaia di soldati e potrebbe estendersi alle province circostanti, tra cui Kabul. Si parla di 10.000 uomini.

Il quotidiano afferma che la strategia principale di Washington è negoziare con i talebani per il controllo di Bagram, sebbene si stiano attivamente valutando opzioni militari. Si sostiene inoltre che circa l’80% dei funzionari talebani sia disposto a cedere la base agli Stati Uniti, ma il leader talebano Mullah Hibatullah Akhundzada e la sua cerchia ristretta si oppongono al piano. Il rapporto ipotizza che, se la loro posizione non dovesse cambiare, gli Stati Uniti potrebbero prendere in considerazione l’idea di ucciderli.

Ulteriori notizie suggeriscono che i dispositivi di comunicazione siano stati confiscati e l’accesso a internet sia stato interrotto a Kandahar, dove risiede il leader talebano. Le forze di sicurezza talebane starebbero costruendo tunnel sotterranei per proteggerlo.

Lucia Giannini

