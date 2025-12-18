AFGHANISTAN. Allarme ONU: la carestia invernale colpirà 17milioni di persone 

Oltre 17 milioni di persone in Afghanistan dovranno affrontare una carestia nei prossimi mesi invernali, hanno avvertito la principale autorità internazionale sulle crisi alimentari e l’agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti alimentari.

Il numero a rischio è di circa 3 milioni in più rispetto a un anno fa. Le difficoltà economiche, la siccità ricorrente, la riduzione degli aiuti internazionali e l’afflusso di afghani che tornano a casa da paesi confinanti come l’Iran e il Pakistan hanno messo a dura prova le risorse e aumentato la pressione sulla sicurezza alimentare, secondo quanto riportato dall’Integrated Food Security Phase Classification, noto come IPC, che monitora le crisi alimentari, riporta AP.

“Quello che l’IPC ci dice è che oltre 17 milioni di persone in Afghanistan stanno affrontando una grave insicurezza alimentare. Si tratta di 3 milioni in più rispetto allo scorso anno”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Jean-Martin Bauer, direttore della sicurezza alimentare del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. “Ci sono quasi 4 milioni di bambini in una situazione di malnutrizione acuta”, ha dichiarato in un video da Roma. “Circa 1 milione di persone soffre di malnutrizione acuta grave, e si tratta di bambini che necessitano effettivamente di cure ospedaliere”.

L’assistenza alimentare in Afghanistan raggiunge solo il 2,7% della popolazione, secondo il rapporto dell’IPC – aggravata da un’economia debole, dall’elevata disoccupazione e dal minor afflusso di rimesse dall’estero – con oltre 2,5 milioni di persone che quest’anno sono tornate dall’Iran e dal Pakistan.

Più di 17 milioni di persone, ovvero più di un terzo della popolazione, si troveranno ad affrontare livelli di insicurezza alimentare critici nel periodo di quattro mesi fino a marzo 2026, secondo il rapporto. Di queste, 4,7 milioni potrebbero trovarsi ad affrontare livelli di insicurezza alimentare di emergenza.

Si prevede un miglioramento entro la stagione del raccolto primaverile, che inizierà ad aprile, secondo le proiezioni dell’IPC.

La scorsa settimana le Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme per una crisi “grave” e “precaria” nel Paese, mentre l’Afghanistan entra nel suo primo inverno da anni senza assistenza estera statunitense e praticamente senza distribuzione alimentare internazionale.

Il 17 dicembre, Tom Fletcher, responsabile umanitario delle Nazioni Unite, ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza che la situazione è stata aggravata da “shock sovrapposti”, tra cui i recenti terremoti mortali, e dalle crescenti restrizioni all’accesso agli aiuti umanitari e al personale.

Mentre Fletcher ha affermato che quasi 22 milioni di afghani avranno bisogno dell’assistenza delle Nazioni Unite nel 2026, la sua organizzazione si concentrerà su 3,9 milioni di persone che si trovano ad affrontare il bisogno più urgente di aiuti salvavita, alla luce della riduzione dei contributi dei donatori.

Lucia Giannini

