AFGHANISTAN. Al via la miniera cinese nell’Emirato dei Talebani

Un progetto di estrazione del rame in Afghanistan è finalmente decollato il mese scorso dopo un ritardo di oltre 16 anni, ma si teme che possa portare a un inquinamento diffuso e alla distruzione di rovine e reliquie storiche scoperte nel sito di Mes Aynak.

Come riporta Nikkei, a tre anni dalla loro presa del potere, i talebani stanno cercando di far rivivere l’economia del paese. Le cifre della Banca Mondiale mostrano una contrazione del 26% nell’economia reale nei due anni fino ad aprile 2024. Pertanto, i talebani considerano il progetto Mes Aynak, appaltato alla statale China Metallurgical Group Corp. , Mcc, come un’ancora di salvezza sia finanziaria che diplomatica.

I talebani promuovono il sito con il secondo più grande deposito di rame non sfruttato dell’Afghanistan, con una stima di 4,4 miliardi di tonnellate di minerale di rame. Il governo di Kabul stima che il sito potrebbe produrre 2,5 milioni di tonnellate di rame all’anno, il che porterebbe entrate da 300 a 400 milioni di dollari.

Ma Mes Aynak è ricca anche per altri motivi. Situata a circa 30 chilometri a sud di Kabul, nella provincia di Logar, Mes Aynak si trova lungo l’antica Via della Seta ed è il sito di un complesso buddista che comprende oltre 20 rovine, tra cui templi e oltre 1.000 statue. Il Ministero delle miniere e del petrolio dell’Afghanistan afferma che sono stati trovati segni di insediamenti dell’età del bronzo ancora più antichi sotto i depositi di rame.

Finora, le rovine di Mes Aynak non erano state disturbate da alcuno sviluppo, in gran parte per motivi di sicurezza e questioni contrattuali tra le parti. Abdul Qadeer Mutfi, ex portavoce del ministero delle Miniere e del petrolio, ha detto che la parte cinese ha rinnegato alcuni elementi del contratto in passato, che hanno portato al ritardo nei lavori: ”A quel tempo, la società cinese non stava rispettando gli impegni delineati nel contratto (…) Ad esempio, si sono rifiutati di costruire la linea ferroviaria concordata da Bamiyan, in Afghanistan, al Passo Khyber, in Pakistan.”

Per far funzionare una miniera di rame, il sito avrebbe bisogno di infrastrutture e mezzi di produzione di energia come primi passi. A fine luglio, entrambe le parti hanno dato il via ai lavori sul sito per iniziare la costruzione di una strada, riaccendendo i timori che uno sviluppo senza una gestione adeguata potrebbe avere conseguenze disastrose per l’Afghanistan.

Gli esperti affermano che l’estrazione del rame può causare un grave inquinamento e richiede grandi quantità di acqua, già scarsa in questa regione arida.

La lavorazione di una sola tonnellata di rame genera 200 tonnellate di rifiuti, che possono inquinare gravemente la terra, l’acqua e l’aria, i residenti dipendono dalle falde acquifere e se questi rifiuti non vengono trattati correttamente, potrebbero contaminare l’approvvigionamento idrico, raggiungendo infine il fiume Logar e colpendo metà della popolazione di Kabul, riporta Nikkei.

Negli anni, anche storici e archeologi avevano chiesto che il sito fosse protetto e gli attivisti avevano persino realizzato un film premiato sull’importanza di Mes Aynak. Ora, alcuni temono che la mancanza di competenza tecnica del governo talebano possa aprire l’area a uno sfruttamento dilagante.

L’ambasciata cinese a Kabul ha rilasciato una dichiarazione il 25 luglio, promettendo di proteggere le reliquie culturali: ”La parte cinese è disposta a collaborare con la parte afghana per promuovere senza problemi lo sfruttamento delle risorse minerarie afghane, garantendo al contempo un’efficace protezione delle reliquie culturali, in modo da rendere questo progetto un modello di cooperazione di investimento tra Cina e Afghanistan”, ha affermato nella dichiarazione.

Tuttavia, la mancanza di monitoraggio indipendente è preoccupante; alcuni abitanti del posto si stanno concentrando sugli aspetti positivi per dare una spinta significativa all’economia afgana.

