ADB. Omicron blocca lo sviluppo asiatico

La Banca Asiatica di Sviluppo il 14 dicembre ha tagliato le sue previsioni di crescita per l’Asia in via di sviluppo per quest’anno e il prossimo per riflettere i rischi e l’incertezza causati dalla variante Omicron del Covid 19. La banca con sede a Manila vede ora una crescita del prodotto interno lordo del 2021 per la parte di Asia in via di sviluppo del 7,0%, dal 7,1%, e del 2022 del 5,3%, dal 5,4% di settembre.

«La Covid-19 si è ritirata nell’Asia in via di sviluppo, ma l’aumento delle infezioni in tutto il mondo e l’emergere di una variante a rapida diffusione suggeriscono che la pandemia avrà bisogno di tempo per essere eliminata», ha detto l’Adb in un supplemento al suo rapporto Asian Development Outlook, ripreso da AF.

Si prevede che la maggior parte delle sottoregioni dell’Asia in via di sviluppo crescano più lentamente di quanto si pensasse quest’anno, in parte a causa di una debole ripresa in Cina. L’economia cinese, che ha registrato un impressionante rimbalzo dal crollo pandemico dell’anno scorso, ha perso slancio negli ultimi mesi mentre è alle prese con l’aumento dei prezzi, un settore manifatturiero in rallentamento, problemi di debito nel mercato immobiliare e persistenti focolai di Covid-19.

Adb prevede che l’economia cinese crescerà dell’8,0% quest’anno, leggermente più debole della sua stima dell’8,1% a settembre, prima di rallentare al 5,3% nel 2022, in calo rispetto alla sua precedente proiezione del 5,5%.

La recente comparsa della variante Omicron, che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato segnalato da più di 60 paesi da quando è stato rilevato per la prima volta il mese scorso nell’Africa meridionale e a Hong Kong, «è un promemoria che ulteriori focolai rimangono una possibilità», ha detto l’Adb.

Adb ha tagliato la sua previsione di crescita del 2021 per l’India al 9,7% dal 10,0% stimato a settembre, ma ha lasciato invariata la previsione di crescita del 2022 al 7,5%.

Per tenere conto dell’espansione più lenta del terzo trimestre del Sud-est asiatico, Adb ha tagliato la sua previsione di crescita per la sottoregione al 3,0% per il 2021 dal 3,1%, ma ha aumentato la sua proiezione di crescita per la sottoregione il prossimo anno al 5,1% dal 5,0%. L’inflazione dovrebbe rimanere gestibile in Asia, ha detto la Banca, il che permetterebbe alla politica monetaria di continuare a sostenere la crescita in mezzo ai continui rischi della pandemia.

Graziella Giangiulio