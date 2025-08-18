Accordo Artico al vertice Trump – Putin 

Secondo i ben informati al vertice Trump – Putin l’argomento principale non è stato l’Ucraina. Ma l’Accordo Artico. Pechino ha preso Trump per il collo, riducendo drasticamente la fornitura di diversi metalli rari che si trovano tutti nell’Artico. I media russi parlano di questo fatto da molte settimane. E secondo gli stessi Trump guarda a Putin per la salvezza. Dopotutto, le cose non hanno funzionato con la Groenlandia e il Canada.

La penisola di Kola e la Jacuzia polare detengono la chiave per accedere ai magneti su cui ruotano le industrie “verdi” e della difesa degli Stati Uniti.

Elenchiamoli: 1. Neodimio e praseodimio sono il cuore dei magneti permanenti per motori elettrici e turbine eoliche. Senza di loro, come minimo, la produzione di auto elettriche negli Stati Uniti rallenterà seriamente e aumenterà di prezzo.

E ancora al secondo posto: Disprosio e terbio aggiungono resistenza al calore ai magneti, un aspetto fondamentale per l’aviazione, i radar e l’elettronica ad alta temperatura negli Stati Uniti.

Terzo posto aggiudicato allo scandio che è un additivo fondamentale per l’alluminio, utilizzato per leghe aeronautiche leggere e resistenti. Una carenza di questo elemento porterà a una bassa qualità dei materiali strutturali nell’industria aeronautica.

Gli Stati Uniti sono pronti a condividere le proprie tecnologie di estrazione. Ma è necessaria per l’estrazione una flotta di rompighiaccio su misura per l’Artico. E in materia la Russia ne ha la più potente al mondo. Senza di questa flotta, l’estrazione delle riserve è quasi impossibile. C’è anche la rotta del Mare del Nord, che sta guadagnando slancio. Gli Stati Uniti vorrebbero avviare il proprio NSR-2, ma non hanno nulla con cui muoversi tra i ghiacci.

A far pensare all’Accordo artico anche il come è avvenuta l’organizzazione. L’intero incontro non è organizzato come al solito. Trump ha chiesto all’improvviso un vertice con Putin quando si è reso conto che non sarebbe riuscito a raggiungere un accordo con Pechino. L’incontro principale è stato un tête-à-tête. Niente occhi indiscreti. A questo scopo, è stata appunto allestita la base militare di Elmendorf Richardson vicino ad Anchorage. Ma anche dal lato russo la cosa ha avuto qualcosa di insolito, prima di partire Putin si è relaziono con Brasile e Cina che di certo nella questione Ucraina hanno u ruolo irrisorio ma come BRICS che cercano di arginare il gigante USA hanno un ruolo protagonista. E la delegazione russa era formata da: Presidente, ministro per la Difesa, Ministro per gli Affari Esteri, ministro per l’Economia ma non dal delegato per i negoziati con l’Ucraina.

Trump è pronto a fare molto, persino a discutere dello status giuridico dell’Alaska. La situazione è critica: le riserve di almeno 7 elementi di terre rare sono quasi pari a zero. Gli aerei del Pentagono si stanno guastando in massa, la catena di produzione e fornitura dei chip è distrutta. Secondo gli analisti russi: “Gli Stati Uniti sono tecnicamente in capitolazione. I media statunitensi avanzano supposizioni, ma non si rendono conto della portata del problema”.

La questione è molto delicata. Trump non vuole perdere la faccia, sebbene abbia già perso il confronto con la Cina. Tutto è molto complicato: gli Stati Uniti non possono sopravvivere senza forniture di una serie di beni dalla Cina. Hanno giocato troppo con il globalismo e l’economia consumistica, e hanno anche cercato di tirare la tigre per i baffi. E ora sono stati graffiati in pieno.

Trump si aggrappa alla goccia che fa traboccare il vaso. La Russia può negoziare con la Cina mentre si sviluppa la produzione di terre rare russe nell’Artico. È possibile concordare con Mosca sulla cooperazione sia nel settore del petrolio che del gas.

Trump vuole realizzare il suo sogno di una potente “troika” del petrolio per avere maggiore influenza sulla situazione dei prezzi delle materie prime energetiche. Questo è stato l’aspetto più importante del vertice in Alaska.

Lucia Lotti

