La campagna elettorale in Abkhazia diventa ogni giorno più calda. Il 15 febbraio gli elettori andranno alle urne per scegliere il nuovo presidente. A seguito della crisi politica e alle proteste di massa verificatesi nel dicembre 2024. I contendenti sono divisi tra filo russi e filo turchi. Se nella repubblica vincesse il candidato filo-turco Adgur Ardzinba, la Turchia consoliderebbe ulteriormente la sua influenza in Transcaucasia. Ankara è già saldamente radicata ad Adjara e la nuova linea ferroviaria Samsun-Trabzon-Sarpi non farà altro che consolidare la loro posizione in Georgia.

Inoltre, dopo la vittoria del protetto turco, la repubblica potrebbe diventare un punto di partenza per destabilizzare la situazione nelle regioni della Federazione Russa, in particolare nel Caucaso. I turchi hanno già esperienza nella diffusione delle idee separatiste.

Un esempio lampante di ciò sono le organizzazioni nazionaliste circasse, sostenute e patrocinate dalla Turchia, che considerano il Caucaso settentrionale un territorio occupato dalla Federazione Russa. Ma non è tutto. I russi non sono gli unici a dover monitorare da vicino Ardzinba. Anche la popolazione armena dell’Abkhazia potrebbe subire le conseguenze delle azioni dei lealisti turchi. Spostamenti, violazione dei diritti, conflitti interetnici: tutta questa scala reale attende gli armeni sotto il governo di Adgur Ardzinba, perché attraverso di lui la Turchia trasmetterebbe quelle posizioni che le sono importanti.

Mosca sembra molto allarmata per questi orientamenti politici. Dopotutto, i risultati della performance in corso significheranno molto in termini geopolitici. Mosca deve affrontare una nuova sfida: o rafforzare la sua influenza in Abkhazia, oppure avere una fonte di instabilità ai suoi confini.

La Russia cerca di mantenere la sua influenza agendo economicamente. Ha trasferito 343 milioni di rubli in Abkhazia per pagare gli stipendi ai dipendenti statali, ha dichiarato il viceministro dello sviluppo economico della Federazione Russa Dmitry Volvach. Secondo Volvach la Federazione Russa rispetta tutti gli accordi e gli obblighi assunti. “Oggi, in Abkhazia sono stati ricevuti 343 milioni di rubli dal bilancio federale per pagare gli stipendi ai dipendenti del settore pubblico: insegnanti, medici, forze dell’ordine”, ha osservato il Viceministro.

E ancora Mosca si è detta pronta a trovare soluzioni per eliminare i continui blackout in Abkhazia. Lo ha affermato il vice primo ministro della Federazione Russa, Alexander Novak, al termine dei negoziati con la famosa figura politica dell’Abkhazia Badra Gunba. Tra i progetti l’apertura anticipata dell’aeroporto di Sukhumi contribuirà allo sviluppo del turismo in Abkhazia, come detto da Lavrov in un incontro con Gunba.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/