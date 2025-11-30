1° dicembre 2025 – Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS

Evento speciale in Piazza del Popolo con videomapping sulla Porta del Popolo

In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS, il prossimo 1° dicembre 2025, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS, in collaborazione con il Ministero della Salute e con il supporto della Regione Lazio, promuove un evento aperto alla cittadinanza in Piazza del Popolo a Roma.

Dalle 17:00 alle 22:00, la Porta del Popolo sarà illuminata da uno spettacolare intervento di videomapping, un’installazione visiva che con l’impatto emotivo dell’immagine farà riflettere sull’importanza dell’impegnoa sconfiggere il virus entro il 2030, un impegno che rappresenta oggi una responsabilità condivisa.

L’iniziativa intende sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, dell’accesso al test e delle terapie, che oggi consentono alle persone con HIV di condurre una vita piena e di non essere contagiose se in trattamento efficace. Nonostante i successi medici, la lotta allo stigma e alla disinformazione rimane una priorità, così come l’obiettivo globale “Zero nuove infezioni, Zero morti, Zero discriminazione”.

«La Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS è un momento fondamentale per richiamare l’attenzione sull’HIV, una realtà ancora presente ma profondamente cambiata grazie ai progressi della ricerca» «Invitiamo la cittadinanza a partecipare e a fare sentire la propria presenza: insieme possiamo sostenere la prevenzione e il diritto alla salute».

Dettagli dell’evento

Data: 1 dicembre 2025

Luogo: Piazza del Popolo, Roma

Orario: 17:00 – 22:00

Installazione: Videomapping sulla Porta del Popolo

Promotori: INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS, Ministero della Salute, Regione Lazio

Per ulteriori informazioni: INMI

