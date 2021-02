VIETNAM. Hanoi si conferma anti-cinese: confermato il leader comunista uscente Trong

Il Partito Comunista del Vietnam ha deciso il 31 gennaio di confermare per un terzo mandato quinquennale il segretario generale uscente Nguyen Phu Trong. La decisione, presa al XIII Congresso Nazionale del partito, riconosce che Trong ha gestito stabilmente gli affari di stato, compreso il contenimento del nuovo coronavirus e la gestione di una campagna anti-corruzione contro alti funzionari e dirigenti di imprese commerciali statali.

Trong, 76 anni, sarà il primo segretario generale del partito ad ottenere un terzo mandato dalla riunificazione del Vietnam nel 1976. Il partito tiene il suo congresso nazionale ogni cinque anni circa. Trong è stato presentato dai membri del Politburo, il comitato esecutivo del partito, e la nomina è stata poi votata dai 200 nuovi membri del Comitato Centrale, che manterranno i loro posti per i prossimi cinque anni, riporta Nikkei.

Le regole del partito limitano i segretari generali a due mandati di cinque anni. Anche se cambiare le regole era considerato necessario per dare a Trong un terzo mandato, il partito ha deciso invece di fare un’eccezione. Ci si aspettava che Trong si ritirasse dopo aver terminato il suo secondo mandato a causa della preoccupazione per la sua età e i suoi problemi di salute; ha subito un lieve ictus nell’aprile 2019. Ma le richieste di mantenere lo status quo del partito sono aumentate tra i membri in mezzo alle crescenti incertezze nell’arena internazionale, in particolare per quanto riguarda lo scontro tra gli Stati Uniti e la Cina.

Trong è stato accreditato per la sua leadership nel 2020, quando il Vietnam ha raggiunto la crescita economica, battendo anche la diffusione del coronavirus. Il Vietnam ha contato 1.739 infezioni di COVID-19 dallo scoppio iniziale l’anno scorso, molte meno di alcuni altri paesi del sud-est asiatico. Nel 2011, Trong aveva assunto il suo attuale incarico dopo essere stato segretario del partito di Hanoi e presidente dell’assemblea nazionale.

Conservatore, Trong ha guidato una campagna per eliminare la corruzione tra i leader del partito. Al congresso nazionale del 2016, è stato eletto per il suo secondo mandato dopo aver costretto al ritiro l’allora primo Ministro Nguyen Tan Dung, un leader riformista che stava cercando di assumere l’incarico di segretario generale.

La selezione dei vertici del Vietnam di solito tiene conto di un equilibrio geografico – rappresentanza dal Vietnam settentrionale, centrale e meridionale. Mentre il posto di segretario generale va spesso a un leader del nord, che ha vinto la guerra civile del paese, o la guerra di resistenza contro gli Stati Uniti dal punto di vista vietnamita, gli altri tre posti sono condivisi tra funzionari di ciascuna delle tre regioni.

Ma la nuova formazione include due funzionari del nord del Vietnam, compreso Trong, e due della parte centrale del paese. Il Vietnam meridionale è stato escluso, il che potrebbe suscitare lamentele dal centro economico, Ho Chi Minh City.

Antonio Albanese