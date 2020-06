VENEZUELA. Sotto accusa i giudici USA che hanno incarcerato il broker iraniano del petrolio

L’Iran il mese scorso ha inviato in Venezuela cinque petroliere per contribuire a risolvere la carenza di carburante ma c’è un caos giudiziario che ha messo in discussione i metodi usati verso l’Iran. Un giudice federale di New York ha rimproverato i pubblici ministeri per aver potenzialmente trattenuto delle prove contro un uomo d’affari iraniano condannato per essere il nesso nei legami tra la Repubblica Islamica e il Venezuela.

In un’insolita inversione di tendenza, la settimana scorsa i pubblici ministeri hanno respinto le accuse contro Ali Sadr Hashemi Nejad, riporta Ap, che a marzo era stato giudicato colpevole di aver utilizzato una rete di società di copertura per incanalare attraverso le banche statunitensi più di 115 milioni di dollari in pagamenti relativi a un progetto di costruzione in Venezuela per l’azienda di famiglia in Iran, in violazione delle sanzioni statunitensi.

Sadr era stato liberato in attesa di essere condannato in agosto, quando ha dovuto affrontare un processo che lo ha condannato a 125 anni di carcere per riciclaggio di denaro sporco, frode bancaria e cospirazione per frodare gli Stati Uniti. Il procuratore degli Stati Uniti Geoffrey Berman a marzo ha elogiato il lavoro delle forze dell’ordine che hanno processato Sadr, affermando in un comunicato stampa che la sua condanna «dimostra che le sanzioni economiche degli Stati Uniti contro l’Iran sono reali, e che i trasgressori saranno esposti e perseguiti».

Ma in un comunicato stampa della scorsa settimana, ha rivelato che ci sono state «questioni relative alla divulgazione» che sono emerse prima, durante e dopo il processo e che avrebbero alterato la difesa di Sadr. Di conseguenza, ha detto che il governo «ha stabilito che non sarebbe nell’interesse della giustizia perseguire ulteriormente questo caso».

In risposta alla richiesta, il giudice Alison Nathan ha rimproverato Berman per l’improvvisa inversione di tendenza. In una nota in 9 punti, ha ordinato ai procuratori di identificare tutte le prove che sono state potenzialmente trattenute, quali avvocati sono stati coinvolti nell’indagine e se ci sia stata una cattiva condotta.

Il giudice Nathan ha detto che i recenti sviluppi hanno «sollevato serie preoccupazioni sulla condotta del governo». Quando si procede a un processo, i procuratori sono tenuti a consegnare qualsiasi prova che possa aiutare gli imputati a dimostrare la loro innocenza e possono incorrere in azioni disciplinari se non lo fanno. L’avvocato Sadr Brian Heberlig ha detto che era soddisfatto che i pubblici ministeri avessero deciso di abbandonare il caso, ma era «scoraggiato dalle significative violazioni di divulgazione che hanno portato a questa richiesta straordinaria (…) Ali Sadr sarebbe stato scagionato dalla giuria se ci fosse stata parità di condizioni e merita l’annullamento del verdetto», ha detto Heberlig.

La condanna di Sadr è stata una delle più importanti, fino ad oggi, a dimostrare la crescente influenza dell’Iran in Venezuela. Nel 2006, lo Stratus Group, il conglomerato della sua famiglia con sede a Teheran, ha fondato una filiale che è stata assunta dalla compagnia petrolifera statale venezuelana per costruire 7.000 unità abitative per 475 milioni di dollari. Per nascondere i proventi, Sadr e un complice hanno acquisito i passaporti di St. Kitts e Nevis e hanno usato triangolato i fondi con Emirati Arabi Uniti, Turchia e Svizzera, secondo l’atto d’accusa.

Luigi Medici