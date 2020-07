VENEZUELA. Proibito estrarre Bitcoin nelle case popolari

Il governo venezuelano ha vietato l’estrazione mineraria di Bitcoin in qualsiasi progetto di edilizia pubblica di proprietà statale a causa di “elevato consumo di elettricità” e “interruzione della fornitura della rete nazionale”. Il Venezuela ha quindi messo a tacere l’industria mineraria di criptomoneta nelle case popolari.

In un discorso ufficiale alla nazione, riporta BitcoinExchange, il ministro venezuelano per l’Edilizia abitativa e l’habitat, Ildemaro Villarroel, ha dichiarato che il governo sta imponendo un divieto generalizzato delle attrezzature minerarie di Bitcoin e di altre criptovalute nelle case popolari.

Nel video, andato in onda sul canale statale Vtv, Villarroel ha dichiarato che la conservazione dell’energia elettrica è il motivo principale per l’attuazione del divieto che riguarda le case di proprietà del governo nel progetto Gran Misión Vivienda Venezuela.

Il Ministro ha dichiarato: «L’installazione di macchine per l’estrazione dI criptomoneta è stato ora proibito dai complessi residenziali della Gran Misión Vivienda Venezuela».

Il ministero dell’Energia venezuelano ha recentemente pubblicato un rapporto in base al quale, l’industria mineraria di crypto ha un impatto negativo sulla fornitura e il consumo di energia elettrica negli edifici residenziali costruiti dallo Stato: «Abbiamo rilevato gli effetti dannosi di questi elementi di elevata domanda di energia elettrica nei locali pubblici del progetto Gran Misión Vivienda.

Il Progetto Gran Misión Vivienda del Venezuela è stato lanciato otto anni fa durante l’era di Hugo Chavez. Il progetto mirava a costruire case pubbliche per i meno fortunati della società. Il governo ha anche introdotto la sua moneta nazionale, El Petro, nel tentativo di combattere l’iperinflazione nel Paese. I critici contro il divieto di estrazione mineraria.

Dall’altro lato del divieto, i critici sono in aumento, affermando che l’elevato consumo di energia elettrica e i difetti della rete nazionale sono dovuti principalmente alla negligenza del governo nella costruzione di una migliore rete elettrica locale. Si prevede che i proventi dell’estrazione mineraria nel paese si ridurranno in seguito al divieto (l’estrazione di cripto-minerali in tutto il paese rimane legale).

Recentemente, l’esercito venezuelano ha confiscato 315 minatori Bitcoin in un camion a causa del mancato rilascio di un permesso legale da parte della Soprintendenza Nazionale di Cryptoactive.

Anna Lotti