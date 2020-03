VENEZUELA. Petrolio per cibo, così PDVSA fa affari col Messico

Il Venezuela ha scambiato milioni di barili di greggio con forniture di camion di mais e acqua nell’ambito dell’accordo “petrolio in cambio di cibo” stipulato con un’azienda messicana, nel tentativo di garantire le importazioni nel quadro di un inasprimento delle sanzioni statunitensi, secondo i programmi aziendali e di esportazione.

L’azienda messicana Libre Abordo SA, di proprietà privata, che non ha precedenti esperienze nel settore petrolifero, è emersa come un importante acquirente di greggio venezuelano, poiché la compagnia petrolifera statale Pdvsa ha visto il suo portafoglio clienti ridursi a causa delle sanzioni volte a spodestare il presidente socialista Nicolas Maduro, riporta Mercopress.

Libre Abordo ha finora preso 6,2 milioni di barili di greggio pesante venezuelano per la rivendita sui mercati internazionali e ha altri due carichi di petrolio e carburante da caricare questo mese, secondo i programmi di esportazione della Pdvsa riporta Reuters.

Libre Abordo ha dichiarato di aver firmato lo scorso anno un contratto per l’esportazione di camion messicani di mais e acqua in Venezuela in cambio di forniture di petrolio e che il contratto è ancora in vigore.

La società ha dichiarato di aver consultato gli avvocati in merito alla transazione e di essere stata informata che non vi è stata alcuna violazione delle sanzioni statunitensi in quanto non vi sono stati pagamenti in contanti perché il petrolio è stato ricevuto per compensare gli aiuti alimentari.

Colpito da anni di iperinflazione, recessione economica e carestia, il Venezuela fatica a permettersi l’importazione di tutto, dal cibo alle forniture mediche. Milioni di venezuelani sono emigrati a causa di una carenza diffusa di ogni genere di beni.

Libre Abordo ha rifiutato di rivelare il nome dello studio legale che ha fornito la consulenza in cui si legge: «Sulla base delle informazioni che abbiamo ricevuto, sembra che l’acquisizione da parte di Libre della proprietà del carico Pdvsa per soddisfare i preesistenti obblighi di debito si sia verificata interamente al di fuori della giurisdizione delle sanzioni primarie degli Stati Uniti», hanno detto gli avvocati nella loro analisi.

Il contratto tra i proprietari messicani della Libre Abordo, Olga Zepeda e Veronica Esparza, e il governo venezuelano è entrato in vigore lo scorso anno e non sono stati utilizzati intermediari per le trattative, ha detto la società: «Non si tratta di contratti di compravendita. Libre Abordo è stata molto prudente. Il contratto è considerato un aiuto umanitario».

L’azienda ha detto che prevede di completare la consegna di 210mila tonnellate di mais bianco e mille camion di acqua nei prossimi mesi, ricevendo in cambio petrolio.

Il contratto non ha una scadenza, quindi i nuovi prodotti da scambiare potrebbero essere concordati tra le parti, ha detto Libre Abordo. I carichi di petrolio ricevuti nell’ambito dell’accordo vengono immediatamente rivenduti e i compratori ne prendono possesso nei porti della Pdvsa senza fornire alla Libre Abordo alcuna informazione sulla destinazione o l’utilizzo finale, ha detto la società messicana.

