VENEZUELA. Perso l’oro inglese, Maduro vuole arrestare gli uomini di Guaido

Il governo di Nicolas Maduro ha emesso un mandato di arresto contro 11 funzionari dell’amministrazione presidenziale ad interim del presidente dell’Assemblea nazionale Juan Guaido, tra cui Vanessa Neumann, ambasciatrice a Londra.

SI tratta di funzionari che sono all’estero, compresi rappresentanti chiave come l’ambasciatore a Washington Carlos Vecchio, Neumann (gli Stati Uniti e il Regno Unito sono stati tra i primi paesi a riconoscere Guaido come presidente ad interim, un gruppo che ora comprende oltre 60 nazioni) e il ministro degli Esteri ad interim Julio Borges. I mandati d’arresto, riporta Laht, includono anche l’avvocato e studioso di diritto, Jose Ignacio Hernandez, che ha lasciato la sua posizione di Procuratore generale ad interim presso l’amministrazione Guaido settimane fa.

A seguito del lavoro di Neumann, Hernandez e altri, un giudice dell’Alta Corte di Londra ha dichiarato che più di un miliardo di dollari in oro depositato presso la Banca d’Inghilterra era legalmente controllato dall’amministrazione Guaido, respingendo non solo una richiesta concorrente della Banca Centrale di Maduro, ma aggiungendo che “inequivocabilmente”, Guaido è il presidente ad interim del Venezuela, dopo essere stato riconosciuto dal Ministero degli Esteri britannico.

Il Regime di Maduro ha anche ordinato il congelamento di tutti i beni che i funzionari della Guaido possono ancora avere in Venezuela. L’amministrazione Guaido ha riferito che l’account dell’ambasciatore Neumann è stato violato; sospeso da Twitter, è stato poi riattivato. Il procuratore generale di Maduro, Tareck William Saab, ha accusato i funzionari di Guaido di aver tentato di “privare il Paese delle risorse per combattere la pandemia (…) Il governo britannico fa parte di un piano che è stato eseguito dal governo degli Stati Uniti dal gennaio 2019», ha aggiunto Saab.

Altri funzionari di Guaido che Maduro vuole vengano arrestati sono: Ricardo Adolfo Villasmil, Giacoma Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo, Carlos Antonio Suárez, Irene De Lourdes Loreto e Geraldine Afiuni. Borges e Vecchio hanno già emesso un mandato d’arresto nei loro confronti.

Già questa settimana Maduro ha dovuto ritirare un ordine diretto, quando ha espulso dal Venezuela l’ambasciatrice dell’Unione europea Isabel Brilhante (dopo che l’Ue ha sanzionato 11 funzionari del regime) e ha dovuto ritrattare la decisione il 2 luglio, dopo una telefonata che il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha fatto al ministro degli Esteri di Maduro, Jorge Arreaza.

La presidenza di Guaido ha anche detto che il caso di Londra riconosce la proprietà di oltre 120 milioni di dollari in oro coinvolti in uno scambio di oro con la Deutsche Bank. Maduro aveva ipotecato gran parte dell’oro come garanzia su un prestito che non ha rimborsato.

Maddalena Ingroia