VENEZUELA. PDVSA non usa le sue piattaforme petrolifere, ma la produzione aumenta

Secondo il rapporto di dicembre dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), pubblicato lunedì, il Venezuela ha fatto a meno delle piattaforme petrolifere attive per il secondo mese consecutivo, il che potrebbe suggerire che la produzione potrebbe essere stata bloccata.

L’ultima piattaforma attiva è stata registrata dall’Opec a settembre, mentre l’azienda statale Petróleos de Venezuela, Pdvsa, ha ridotto le scorte accumulate. La compagnia statale venezuelana aveva 122 impianti attivi nel 2011, ma il numero è sceso a 49 nel 2017 e a 25 nel primo trimestre del 2020. Tuttavia, l’Opec ha anche notato nel suo rapporto che la nazione sudamericana ha prodotto una media di 407.000 barili al giorno (pbd) a novembre, con un aumento di 25.000 pbd in uno scenario di tagli alla produzione da parte del resto del gruppo di produttori di petrolio, riporta Efe.

La produzione è ancora inferiore alla media registrata nel primo trimestre di quest’anno che si è attestata a 730 mila barili al giorno, secondo l’Opec. In particolare, la produzione è scesa del 18% rispetto al secondo trimestre del 2020 e del 49% rispetto alla media registrata nel 2019.

Secondo i dati ufficiali del governo di Caracas, la produzione è scesa di 39.000 bpd a 434.000 bpd a novembre e, secondo gli stessi dati, la produzione è diminuita del 47,13% rispetto al primo trimestre e il calo è stato del 57,16% rispetto alla media ufficiale del 2019. La produzione di petrolio in Venezuela, il Paese con le maggiori riserve mondiali di greggio, è scesa a livelli mai visti dal 1945.

Stando allo Iea Oil Market Report, la fornitura globale di petrolio è aumentata di 1,5 mb/d in novembre a 92,7 mb/d, mentre gli Stati Uniti si sono ripresi dall’uragano e la Libia ha aumentato la produzione. A dicembre, la produzione potrebbe aumentare nuovamente prima che l’Opec+ aumenti la sua quota di 0,5 mb/d a gennaio. L’Opec+ domina la crescita globale nel breve termine, con quasi tutti i guadagni del 4° trimestre del 2020 e l’80% nel 1° trimestre del 21° trimestre. Per il 2021 nel suo complesso, i produttori non Opec+ al di fuori dell’Opec+ dovrebbero aumentare la produzione di 400 kb/d dopo un calo di 1,3 mb/d nel 2020.

Graziella Giangiulio