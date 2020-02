VENEZUELA. Nuovi Bolivar made in Russia

Il dollaro americano è ora la valuta utilizzata nelle transazioni quotidiane nell’economia venezuelana devastata dall’iperinflazione. Anche il leader socialista Nicolas Maduro ha accettato a malincuore il ruolo del biglietto verde.

Ma questo non significa che Maduro sia ancora pronto a rinunciare alla moneta del paese, il bolivar. Il suo governo si è rivolto a uno stampatore di moneta di proprietà dello Stato in Russia per acquistare 300 milioni di nuovi bolivar. Le banconote avranno tagli che vanno da 10.000 (0,14 dollari) a 50.000 bolivar (0,68 dollari), riporta Bloomberg. Lo stampatore è Goznak e incontrato firmato a novembre 2019 è stato siglato dalla Banca centrale del Venezuela.

Il contante varrà 143 milioni di dollari, una piccola somma per quanto riguarda l’acquisto di nuove banconote, ma anche un importo pari a circa un quinto del denaro del Paese in circolazione, fatti che attestano come anni di iperinflazione abbiano distrutto il valore della valuta e impoverito milioni di venezuelani.

In passato, il governo ha faticato a pagare i debiti con i fornitori di banconote. L’anno scorso, De La Rue, uno dei maggiori produttori mondiali di banconote, ha registrato un danno di quasi 23 milioni di dollari a causa dei debiti pendenti con il Venezuela. Secondo il suo sito web, Goznak può produrre fino a 11.000 tonnellate di banconote all’anno, e stampa anche passaporti e timbri.

Ma i guai per Maduro non sono finiti. L’amministrazione Trump ha sanzionato il 18 febbraio una filiale della più grande compagnia petrolifera russa, Rosneft, per aver aiutato il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ad eludere le sanzioni statunitensi.

Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato le sanzioni contro la Rosneft Trading, la filiale svizzera della major energetica russa Rosneft Oil, controllata dallo Stato, riporta The National.

Il Tesoro Usa ha accusato la filiale di operare nel settore petrolifero venezuelano e, tra lo scorso agosto e gennaio, ha inviato spedizioni di quattro milioni di barili di greggio dal Venezuela verso l’Africa occidentale e l’Asia. Anche Didier Casimiro, presidente della Rosneft Trading, è stato sanzionato.

Anna Lotti