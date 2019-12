VENEZUELA. Nonostante le sanzioni, Maduro vede un futuro roseo

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che la Grande Missione per l’edilizia abitativa venezuelana, Gmvv, ha raggiunto il suo obiettivo del 2019 completando la consegna di 3 milioni di abitazioni al popolo bolivariano come previsto. «Nonostante il blocco economico, commerciale e finanziario imperialista, che ci ha derubato di così tante risorse nel 2019, l’industria delle costruzioni non si è fermata», ha detto Maduro il 26 dicembre.

Il programma di edilizia abitativa ha un nuovo obiettivo da raggiungere: consegnare 5 milioni di abitazioni entro il 2025, riporta Telesur. «Consegneremo la terra alla gente in modo che possa essere coinvolta nella costruzione di case», ha detto Maduro e ha spiegato che il 70 per cento delle residenze sarà costruito attraverso questo metodo di costruzione basato sulla comunità. Il presidente venezuelano ha anche annunciato che il sistema bancario aumenterà l’importo dei prestiti per l’acquisto di abitazioni, la costruzione di residenze o il miglioramento delle case.

Il settore edilizio è trainante nell’economia venezuelana, sottoposta a sanzioni dagli Stati Uniti, ma, riporta Telesur, le prospettive sarebbero rosee: in un’intervista a Xinhua, l’economista ed ex ministro del Commercio estero e degli Investimenti internazionali del Venezuela, Jesus Faria ha affermato che la ripresa economica è il tema numero uno dell’agenda del Paese per il 2020: «C’è una percezione di riattivazione del commercio e di alcune attività produttive, così come una stabilizzazione dell’attività petrolifera che ha smesso di diminuire e ci sono segnali di ripresa anche se senza un “boom economico” (…) Pensiamo che il 2020 sarà un anno migliore dal punto di vista economico e questo sarà molto importante per noi. Una delle linee d’azione fondamentali è quella di recuperare l’economia per dare benessere alle persone», ha detto Faria.

Per l’ex Ministro, un altro fattore importante per la riattivazione è che «gli attori economici privati hanno iniziato a utilizzare le loro risorse in valuta estera per svolgere le loro attività produttive e commerciali», frutto della pace sociale interna «attraverso l’attivazione della classe operaia e dei movimenti sociali come elemento politico con implicazioni sociali ed economiche», questa situazione si riflette «soprattutto nelle industrie di base, dove le misure hanno permesso partnership, joint venture con il settore privato nazionale ed estero, in tutte le aziende dello Stato venezuelano».

«Le autorità venezuelane sono riuscite a smontare il blocco e hanno cominciato a sfuggirgli, il che permetterà di riprendere progressivamente la produzione, come è avvenuto negli ultimi mesi», ha aggiunto Faria, secondo cui l’industria petrolifera venezuelana sta recuperando, con un «processo tortuoso e lento, fortemente influenzato dalle sanzioni che vietano ogni tipo di legame commerciale finanziario e produttivo» con l’industria petrolifera venezuelana.

«Non raggiungeremo in breve tempo i 2 milioni e 100.000 barili al giorno che erano la produzione nazionale quando sono iniziate le sanzioni, ma saremo in grado di recuperare progressivamente la produzione come è effettivamente avvenuto negli ultimi mesi», ha detto l’economista venezuelano. Tuttavia, le maggiori minacce alla ripresa economica del Venezuela potrebbero essere nuove sanzioni, così come le elezioni parlamentari previste per il 2020.

