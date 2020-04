VENEZUELA. Meno tasse per l’estrazione petrolifera, propone l’Opposizione

L’opposizione venezuelana ha in programma di proporre la fissazione di un tasso di royalty ridotto sul gas naturale che le aziende reintroducono nei giacimenti petroliferi, una mossa volta ad attirare investimenti a seguito di una possibile transizione politica, riporta Reuters. Molti dei campi petroliferi venezuelani contengono una grande quantità di gas naturale associato, che viene in gran parte reiniettato nel terreno per mantenere la pressione del serbatoio per la produzione di greggio.

La clausola è inclusa in una riforma modificata della legge sugli idrocarburi dell’Opec in corso di esame da parte della commissione per l’energia dell’Assemblea nazionale dell’opposizione, che ha incontrato esperti e tecnici per discutere la riforma, secondo un post sul sito web dell’Assemblea nazionale. Per il resto, il progetto di riforma è simile a una proposta introdotta l’anno scorso dal presidente della commissione per l’energia Elias Matta, che mira ad attrarre investimenti permettendo alle compagnie petrolifere straniere e locali di detenere la maggioranza delle quote di partecipazione in joint venture con la società statale Pdvsa, e di esportare direttamente il petrolio.

Ma includeva la legge che fissava le royalty sul gas reiniettato all’1%, con la possibilità di un completo esonero, per scoraggiare gli operatori dei giacimenti petroliferi dal gettare il gas nell’atmosfera, una pratica diffusa in Venezuela a causa di anni di sottoinvestimenti della Pdvsa che contribuisce al cambiamento climatico limitando la produzione di energia da gas.

Attualmente, la legge sul petrolio impone alle aziende di pagare royalties del 20%-30% sul greggio e sul gas associato estratto. Mentre la legge non specifica un tasso di royalty sul gas reiniettato, il governo occasionalmente fa pagare alle aziende il tasso di royalty del 30% comunque, ha detto due persone che hanno familiarità con la questione.

La Pdvsa ha raggiunto un picco di produzione di 3,7 milioni di barili al giorno (bpd) di greggio e 7 miliardi di piedi cubi al giorno di gas naturale più di due decenni fa. Negli ultimi anni è scesa a meno di un quarto di tale valore. Anche se la proposta fosse approvata dal Congresso, avrebbe scarso impatto immediato, dato che il presidente socialista Nicolas Maduro considera nulle le sue decisioni e ha creato un organo legislativo parallelo vicino del governo.

I politici dell’opposizione sostengono che Maduro stia usurpando il potere dopo aver truccato la sua rielezione nel 2018. Stanno cercando di preparare le riforme delle leggi del Paese per facilitare la riapertura dell’economia in crisi, anche tenendo conto delle loro richieste di dimissioni.

Maddalena Ingrao