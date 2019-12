VENEZUELA. Maduro tappa la bocca alla stampa filo-Guaidò

«Le autorità venezuelane devono permettere immediatamente alle testate locali Telecaribe e Venepress di riprendere il loro lavoro di informazione al pubblico e cessare le loro vessazioni nei confronti dei media indipendenti», ha denunciato il 20 dicembre il Comitato per la protezione dei giornalisti, Cpj.

Il 18 dicembre gli agenti dei servizi segreti venezuelani, Sebin, hanno chiuso l’ufficio di Caracas dell’agenzia di stampa locale Venepress e l’ufficio di Puerto La Cruz dell’emittente televisiva Telecaribe, come ha denunciato l’editore di Venepress Israel Barbuzano. Le autorità hanno vietato al personale di entrare in entrambi gli uffici per accedere alle loro attrezzature, ha detto Barbuzano. Venepress, un’agenzia di stampa online fondata nel 2017, è di proprietà di Telecaribe, emittente televisiva indipendente, ha detto Barbuzano. Venepress pubblica articoli di notizie online e concede in licenza i video per l’utilizzo da parte di Telecaribe e di altre emittenti locali, ha detto l’editore.

Le chiusure fanno parte di un’indagine su un presunto riciclaggio di denaro sporco avviata dal procuratore distrettuale di Caracas Jean Karin López Ruíz, che, secondo i notiziari, ha accusato Venepress di aver incanalato denaro verso il leader dell’opposizione venezuelana Juan Guaidó. Tuttavia, gli avvocati di Venepress e Telecaribe hanno detto che non è stato detto loro perché le due sedi siano state chiuse, e non hanno visto alcun mandato o avviso governativo che autorizzi le irruzioni, ha detto Barbuzano.

«Il raid e la chiusura di Telecaribe e Venepress, senza un giusto processo e senza trasparenza, sono gli esempi più recenti della repressione del regime venezuelano in corso sui media indipendenti (…) Le autorità venezuelane dovrebbero permettere immediatamente al canale di riprendere le trasmissioni e all’agenzia di stampa di essere pienamente operativa», ha detto il Cpj.

Gli agenti del Sebin hanno perquisito gli uffici di Venepress per 10 ore e confiscato i documenti amministrativi, ma non hanno preso nessuna attrezzatura giornalistica, secondo i notiziari e Barbuzano.

L’editore Barbuzano ha detto a Cpj di sospettare che le chiusure facessero parte di una più ampia offensiva governativa contro Massimiliano Camino, comproprietario e presidente di Telecaribe e co-direttore di Venepress. Camino ha sostenuto pubblicamente Guaidó dalle colonne dell’agenzia di stampa.

L’agenzia di vigilanza bancaria venezuelana, il sovrintendente nazionale degli istituti bancari, ha congelato i conti di Camino e di altre 14 persone a novembre per aver presumibilmente dato un sostegno finanziario illecito a Guaidó. Barbuzano ha detto che Telecaribe non ha più trasmesso dopo il raid, e che Venepress sarebbe stata probabilmente costretta a smettere presto di pubblicare senza avere accesso alle sue attrezzature, uffici e finanziamenti.

Antonio Albanese