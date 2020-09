VENEZUELA. Il regime di Maduro ha ucciso oltre 2.000 persone fino ad agosto 2020

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha aggiornato il suo rapporto sul Venezuela in cui ha annunciato che il regime di Nicolás Maduro ha ucciso più di 2.000 persone tra gennaio e agosto 2020. Bachelet ha risposto a Maduro, che ha recentemente dichiarato che si rivolgerà all’Alto Commissario per “criteri di scambio”, riporta il PanAm Post.

«Il mio ufficio ha registrato 711 morti da giugno ad agosto, raggiungendo più di 2.000 morti da gennaio 2020», ha detto Bachelet al Consiglio per i diritti umani. Secondo l’ex presidente del Cile, Maduro viola i diritti umani in ogni ambito della vita quotidiana. Bachelet ha sottolineato che la Corte Suprema di Giustizia di Maduro ostacola le libertà, così come il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) nella misura della tirannia.

«Nei prossimi mesi, lo spazio civile e democratico deve essere protetto», ha detto Bachelet, alla luce delle elezioni parlamentari indette il 6 dicembre dal regime di Maduro. L’Alto Commissario ha anche documentato casi di repressione in proteste pacifiche in Venezuela – una situazione che è diventata politica statale. «In Venezuela continuano le restrizioni alla libertà di espressione, l’applicazione della legge sull’odio e gli attacchi ai difensori e ai giornalisti», ha sottolineato Bachelet.

L’ex presidente del Cile ha anche espresso la sua preoccupazione per i discorsi stigmatizzanti delle autorità del Paese, che ritengono i cittadini che ritornano dall’estero responsabili dell’introduzione del coronavirus in territorio venezuelano. Ha ribadito che la pandemia si aggiunge ad altre emergenze umanitarie preesistenti, come la crisi alimentare.

Il rapporto aggiornato arriva dopo che una missione internazionale dell’Onu incaricata di indagare sulla situazione dei diritti umani in Venezuela metterà in evidenza il coinvolgimento di Nicolás Maduro e della sua leadership nei crimini contro l’umanità contro il popolo venezuelano.

I governi di Brasile, Germania e Stati Uniti hanno dichiarato che questo rapporto dovrebbe in qualche modo promuovere un modo per porre fine alla tirannia, poiché, per la prima volta, l’Organizzazione delle Nazioni Unite mostra con prove che il regime di Maduro deve essere condannato a livello internazionale.

Lucia Giannini