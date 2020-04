VENEZUELA. Halliburton segue Chevron: lascia Caracas

La Halliburton Co. ha detto che sta chiudendo le operazioni primarie in Venezuela a seguito delle sanzioni statunitensi contro il paese latinoamericano, paese che sta soffrendo ulteriormente per le conseguenze della pandemia. «Fino al 1° dicembre 2020, siamo autorizzati a svolgere solo alcune transazioni e attività necessarie per la sicurezza o la conservazione dei beni in Venezuela, insieme ad altre attività amministrative», ha detto la società in un deposito federale. «È improbabile che saremo in grado di rimuovere i nostri beni che rimangono in Venezuela e che tali beni possano essere espropriati».

Secondo Bloomberg, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti all’inizio di questa settimana ha detto che non permetterà più alla Chevron Corp. di trivellare pozzi, vendere e comprare petrolio greggio o prodotti petroliferi o trasportarli, secondo l’Office of Foreign Assets Control. Oltre alla Halliburton, la decisione riguarda anche altri tre fornitori di servizi petroliferi statunitensi: Schlumberger Ltd., Baker Hughes Co. e Weatherford International Plc.

Riporta Reuters che cercando di aumentare la pressione sul presidente socialista Nicolas Maduro, il Tesoro degli Stati Uniti la scorsa settimana ha imposto restrizioni alle joint venture della Chevron Corporaration con la compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa. Le nuove restrizioni hanno effettivamente detto a Chevron, Halliburton, Schlumberger e altri di cessare la loro attività in Venezuela entro dicembre 2020.

Le nuove restrizioni in virtù di una licenza che consentiva a Chevron e Halliburton di svolgere attività nel Paese includono il divieto di trivellazione, di trasporto di petrolio o di fornitura di qualsiasi apparecchiatura per l’uso in Venezuela. Sia la Chevron che la Halliburton avevano già interrotto molte attività e la Halliburton ha dichiarato che la decisione non avrà un impatto materiale sulla sua condizione finanziaria.

L’azienda ha dichiarato in un documento normativo che è improbabile che i suoi beni rimanenti in Venezuela possano essere rimossi dal paese e che potrebbe doverli smaltire.

Maddalena Ingrao