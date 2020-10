VENEZUELA. Guaido rischia di essere escluso dall’oro inglese

Il Consiglio della Banca Centrale Venezuelana nominato dall’autoproclamato presidente Juan Guaido nel contenzioso sulle riserve auree del Venezuela conservate presso la Banca d’Inghilterra non ha rispettato un pagamento ordinato dalla Corte d’Appello del Regno Unito, ha detto lo studio legale che rappresenta il governo costituzionale venezuelano.

«Il Consiglio di Amministrazione del Guaido non ha rispettato il pagamento ordinato dalla Corte d’Appello inglese», ha detto lo studio legale Zaiwalla & Co riporta Sputnik.

Secondo gli avvocati che rappresentano la banca nella causa contro Guaido, a seguito della sentenza del 5 ottobre che ha accolto il ricorso presentato dal consiglio della Bcv nominato dal presidente venezuelano Nicolas Maduro e ha ribaltato una precedente sentenza del tribunale commerciale britannico che riconosceva Guaido come “presidente ad interim costituzionale”, il consiglio di Guaido è stato condannato a pagare 400.000 sterline alla parte vincente entro il 20 ottobre.

Il mancato rispetto consapevole di un’ordinanza del tribunale, pur avendo i mezzi per farlo, avrebbe comportato l’imposizione di sanzioni da parte del tribunale o addirittura l’esclusione della parte perdente dal caso.

La battaglia legale per l’oro è iniziata dopo che Guaido si è dichiarato presidente ad interim a seguito delle proteste pubbliche in Venezuela nel gennaio 2019. In seguito, la Banca d’Inghilterra ha rifiutato di soddisfare la richiesta della Bcv di avere accesso all’oro, del valore stimato di 1,2 miliardi di dollari, per acquistare medicinali e attrezzature per affrontare la pandemia Covid-19, sostenendo che non c’era chiarezza su chi stesse governando il Venezuela.

Dopo che la Bcv ha portato la Banca d’Inghilterra in tribunale, il Tribunale Commerciale del Regno Unito si è pronunciato a luglio contro il consiglio nominato da Maduro, in quanto il giudice che presiedeva il caso ha affermato che, poiché Guaido era stato “inequivocabilmente” riconosciuto dal Regno Unito come presidente del Venezuela, a seguito di una dichiarazione fatta dall’allora segretario straniero Jeremy Hunt nel 2019, il suo consiglio di amministrazione ad hoc aveva un diritto sull’oro.

Il 5 ottobre, la Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza e ha ordinato alla corte di condurre un’indagine dettagliata sui fatti per determinare se il governo britannico riconosce che Maduro continua effettivamente a esercitare i poteri di fatto del capo di Stato e di governo nella nazione sudamericana.

