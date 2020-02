VENEZUELA. Gli USA valutano se bloccare Chevron

L’amministrazione Trump sta discutendo se rinnovare o meno la licenza per le operazioni della Chevron Corp in Venezuela, mentre Washington cerca di aumentare la pressione sul suo leader, ha detto l’inviato speciale degli Stati Uniti nel paese sudamericano, Elliott Abrams, in un’intervista. «Ci sono conversazioni in corso e al momento opportuno l’Ofac dirà tutto quello che deve dire», ha detto Abrams, ripreso da Reuters, a proposito dell’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri del Dipartimento del Tesoro, che fa annunci sulle sanzioni.

L’amministrazione Trump è stata divisa sull’opportunità di revocare o meno la capacità della Chevron di continuare le operazioni in Venezuela, dove si trovano le più grandi riserve petrolifere del mondo e dove la compagnia è attiva da circa 100 anni. Ha rinnovato più volte la licenza alla Chevron e ad altre quattro società con sede negli Stati Uniti e quella attuale scade il 22 aprile.

Funzionari del Dipartimento di Stato, tra cui il segretario di Stato Mike Pompeo, hanno voluto mantenere la Chevron operativa in Venezuela per avere una testa di ponte americana e una fonte di stabilità nel caso in cui il Presidente Nicolas Maduro fosse costretto a dimettersi. I funzionari della Casa Bianca nel Consiglio di Sicurezza Nazionale sono stati più aggressivi, sostenendo che la presenza della Chevron in Venezuela non aiuta nella spinta a rimuovere Maduro, riporta Reuters.

Abrams ha ritenuto improbabile che ci possano essere altri modi per Washington di fermare le attività della Chevron in Venezuela: «Ci sono varie ragioni per cui la Chevron potrebbe fermarsi, oltre alla revoca della licenza, ma in termini di governo degli Stati Uniti, penso che questo sarebbe l’unico modo», ha detto. Se la Chevron dovesse lasciare il Venezuela i suoi beni potrebbero finire nelle mani della compagnia energetica statale russa Rosneft o di altri interessi russi.

Abrams ha detto che Washington aveva i mezzi per affrontare la situazione: «La prima domanda è se Rosneft, che si descrive solo come un’azienda, solo come una compagnia petrolifera, vorrebbe mettere più beni e attività in Venezuela, e questa dovrebbe essere una decisione d’affari», ha detto Abrams. «Vediamo prima se si tratta di una decisione d’affari. Chi prende la decisione? L’azienda o il governo della Russia?», ha aggiunto Abrams: «Ovviamente abbiamo modi di rispondere, se lo fa il Cremlino».

Chevron dice che le sue esportazioni di greggio venezuelano lo scorso anno rappresentavano circa il 2% del totale delle spedizioni di greggio del paese e che le sue attività di marketing sono consentite dalla licenza. Ha anche detto che i proventi vanno al mantenimento delle operazioni in joint venture in Venezuela.

