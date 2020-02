VENEZUELA. Chevron fa ripartire la produzione PDVSA

Chevron ha aumentato la produzione di un principale progetto petrolifero del Venezuela a livelli che non si vedevano da quasi un anno, offrendo un esempio di come le sanzioni statunitensi non riescano a mettere al tappeto il regime di Nicolas Maduro.

Gli Stati Uniti puntano a sanzioni più severe che potrebbero colpire Rosneft e potenzialmente influire sulla rinuncia della Chevron in un momento in cui le tensioni tra i due paesi stanno aumentando di nuovo. Maduro, nel frattempo, sta considerando di dare ai produttori stranieri il controllo operativo di alcuni campi per portare più denaro e, forse, per spingere altre compagnie petrolifere americane a fare pressione per il loro accesso alle enormi riserve di petrolio del Venezuela, ripota Chron.

Chevron ha mitigato il crollo della produzione venezuelana, ostacolando l’ulteriore espansione di Russia e Cina. Allo stesso tempo, Chevron rimane l’unico produttore statunitense in un Paese con circa 302,8 miliardi di barili di riserve petrolifere e una compagnia petrolifera statale disfunzionale che, secondo l’ultimo rapporto Opec, ha visto la produzione scendere del 74% dal 2009 a circa 792.000 barili al giorno.

Altre compagnie petrolifere statunitensi, nel frattempo, dicono di essere fuori a causa delle sanzioni. Chevron ha contribuito a ripristinare la produzione del potenziatore Petropiar che gestisce come progetto congiunto con la Pdvsa; il potenziatore trasforma il petrolio della zona, simile al catrame, in greggio Hamaca pronto per la raffinazione per l’esportazione.

Dopo essere stato chiuso per alcuni mesi del 2019, il sito sta ora producendo circa 130.000 barili al giorno di greggio. Sulla carta, Pdvsa controlla Petropiar come proprietario di maggioranza, ma la Chevron ha mantenuto il flusso di petrolio e ha contribuito a riparare gli impianti industriali necessari per raffinare il catrame in greggio commerciabile.

Chevron ha detto che è focalizzata sul suo “business di base” in Venezuela ed è in piena conformità con la legge. Ha detto che Pdvsa dirige i processi di lavorazione nell’area in cui si trova l’upgrade, «comprese le decisioni prese riguardo l’uso di olio leggero e le fermate e riavvii degli impianti».

Nel complesso, la Chevron ha avuto un calo di produzione nel 2019 rispetto al 2018: «Se la Chevron sarà costretta a lasciare il Venezuela, aziende non americane riempiranno il vuoto e la produzione di petrolio continuerà».

Maddalena Ingrao