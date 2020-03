VENEZUELA. Arrestati altri funzionari PDVSA con l’accusa di tradimento

Almeno 38 lavoratori della compagnia petrolifera statale venezuelana Petroleos de Venezuela, tra cui il presidente della filiale marittima Pdv Marina, sono stati arrestati con l’accusa di traffico di carburante, ha detto il ministro degli Interni venezuelano Nestor Reverol il 7 marzo, con l’accusa di tradimento. La mossa arriva pochi giorni dopo che altri funzionari statali sono stati arrestati e nel bel mezzo di una scossa al Pdvsa dopo che il mese scorso il presidente Nicolas Maduro ha nominato un comitato per ristrutturare l’industria petrolifera della nazione Opec, oggetto di sanzioni degli Stati Uniti per spodestare Nicolas Maduro, così come anni di cattiva gestione, corruzione e diminuzione del flusso di cassa.

Il 7 marzo, il presidente di Pdv Marina, Oswaldo Vargas, è stato scortato senza manette dalla sede centrale di Caracas dell’autorità marittima del paese, l’Inea, da agenti dell’agenzia di intelligence militare venezuelana Dgcim, riporta Reuters. Oltre a Vargas, gli agenti hanno arrestato anche il suo assistente, sei membri del servizio di spedizione della raffineria del Paraguaná e 30 membri dell’equipaggio della petroliera “Negra Hipólita” di Pdv Marina, ha detto il ministro durante una trasmissione in diretta telelvisiva.

Reverol non ha detto se l’intero gruppo è stato preso in custodia il 6 marzo, né dove si trova attualmente: «Non si tratta di un semplice atto di deviare il carburante, ma anche di un atto di tradimento (…) perché la gente si mette in fila nelle stazioni di servizio per il carburante a causa delle sanzioni», ha aggiunto Reverol, secondo cui il governo è venuto a sapere dello storno dai lavoratori del settore petrolifero e dagli agenti della Dgcim: «Abbiamo denunciato che Oswaldo Vargas ha usato petroliere per il traffico di carburante», ha detto Eudis Girot, uno dei dirigenti della federazione dei lavoratori petroliferi del paese.

Secondo Reverol, la nave Negra Hipolita ha lasciato ì Paraguaná il 5 marzo, caricata con 126mila barili di carburante, diretta al porto di La Guaira, vicino a Caracas, ma avrebbe spento il sistema radar e il Gps. La nave avrebbe cambiato rotta per navigare tra il Venezuela e le Antille Olandesi, «dove ha venduto illegalmente idrocarburi a persone sconosciute attraverso un’operazione di trasferimento a una nave con “bandiera colombiana”».

César Vladimir Romero Salazar ha assunto la presidenza di Pdv Marina. Giorni fa, le forze dell’ordine hanno arrestato due dirigenti della divisione commerciale e di approvvigionamento di Pdvsa, accusati di collaborare con Washington.

Luigi Medici