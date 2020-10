USA. Trump vuole spezzare il monopolio cinese sulle Terre Rare

L’Amministrazione Trump si è finalmente resa conto del fatto che la Cina controlli l’80% delle riserve di minerali di terre rare dell’America. Le terre rare sono un gruppo di 17 minerali critici per la produzione di missili e munizioni da parte dell’industria della difesa, armi ipersoniche ed elettronica temprata dalle radiazioni, così come l’elettronica di consumo come i cellulari.

Prima di essere ricoverato a Bethesda, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiarava un’emergenza nazionale nell’industria mineraria per aumentare così la produzione nazionale, riporta Defense News. Trump ha anche ordinato ai suoi di studiare la questione, attenzionando le sovvenzioni governative per le attrezzature di produzione, così come alle tariffe, alle quote o ad altre restrizioni all’importazione contro la Cina.

L’ordine esecutivo afferma che «l’indebita dipendenza del paese da minerali critici, in forma lavorata o non lavorata, da parte di avversari stranieri costituisce una minaccia insolita e straordinaria, che ha la sua fonte in parte sostanziale al di fuori degli Stati Uniti, per la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti». L’amministrazione Trump ha precedentemente identificato 35 minerali come essenziali e le cui forniture sono vulnerabili alle interruzioni, si legge nel rapporto.

Gli Stati Uniti importano l’80% di questi elementi direttamente dalla Cina, mentre una parte del resto proviene indirettamente dalla Cina attraverso altri paesi.

Ad aprile, il governo statunitense si è aggiudicato contratti per la separazione dei minerali pesanti delle terre rare e ha emesso sollecitazioni per il trattamento della separazione leggera e per i magneti al neodimio, che sono utilizzati nei missili Javelin e nei jet da combattimento F-35.

I minerali di terre rare sono anche utilizzati per la produzione di veicoli blindati, armi a guida di precisione, batterie e occhiali per la visione notturna. Secondo la legge vigente, il Dipartimento della Difesa non può investire più di 50 milioni di dollari in fondi della Legge sulla produzione della Difesa senza un’ulteriore notifica al Congresso, ma la proposta legislativa del Pentagono porterebbe questo tetto a 350 milioni di dollari, riporta Asia Times.

Nonostante il loro nome, la maggior parte degli elementi terrestri rari sono relativamente abbondanti. Il processo di estrazione delle terre rare e la loro trasformazione in materiali utilizzabili è, tuttavia, costoso e dannoso per l’ambiente, riporta China Power. Pechino ha sfruttato la sua forza lavoro relativamente a basso costo e leggi ambientali permissive per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato globale e diventare il fornitore leader di terre rare. Ora la Cina controlla il 90% della produzione globale di terre rare.

Secondo l’Amministrazione generale delle dogane cinese, nel 2019 la Cina ha esportato 45.552 tonnellate di terre rare per un valore di 398,8 milioni di dollari. La stragrande maggioranza di queste esportazioni è stata destinata alle maggiori potenze economiche e tecnologiche del mondo. Circa il 36% è andato al Giappone, diventando così la prima destinazione delle terre rare cinesi. Gli Stati Uniti sono stati il secondo mercato, assorbendo il 33,4% delle esportazioni cinesi. Insieme ai Paesi Bassi -9,6%, alla Corea del Sud -5,4%, e all’Italia -3,5%, questi cinque Paesi hanno importato complessivamente l’87,8% delle esportazioni di terre rare della Cina.

Tommaso dal Passo