USA. Nuove sanzioni contro Iran, Corea del Nord, Siria

Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato sanzioni contro 13 persone ed entità in Iraq, Cina, Russia e Turchia per il loro sostegno al programma missilistico iraniano.

Pompeo ha detto in un comunicato stampa, ripreso dall’irachena Yaqin Media, che sono state imposte sanzioni ai sensi del Nuclear Nonproliferation Act in Iran, Corea del Nord e Siria.

Le sanzioni includono persone e società cinesi e turche, che hanno dimostrato di essere coinvolte e di cooperare nel sostenere il programma missilistico iraniano, e anche nel fornire materiali sensibili al programma missilistico pakistano.

La dichiarazione indicava che le sanzioni includono restrizioni su entità e individui per un periodo di due anni, e qualsiasi acquisto da parte del governo degli Stati Uniti attraverso di essi, o che si occupi di loro e li assista, sarà soggetto a restrizioni.

Pompeo ha sottolineato che il programma iraniano di fabbricazione di armi e missili è una delle principali preoccupazioni per la regione e per il mondo e che le misure punitive hanno lo scopo di limitare la capacità di Teheran di sviluppare le sue capacità missilistiche.

L’economia iraniana sta soffrendo molto dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il ritiro del suo Paese dall’accordo nucleare nel 2018 e ha reintrodotto le sanzioni in una campagna di “massima pressione” contro l’Iran.

Il Gruppo d’azione finanziaria, Gafi, ha confermato che l’Iran rimarrà sulla sua lista nera, preoccupato di controllare i movimenti di fondi e le transazioni bancarie in tutto il mondo, e ha chiesto agli Stati membri di imporre sanzioni al Paese.

Il gruppo ha reimposto tutte le sanzioni all’Iran, considerando che non aveva adottato le misure previste contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: «In vista della non applicazione della Convenzione di Palermo per combattere la criminalità organizzata transnazionale secondo i nostri standard», ha detto la commissione in una dichiarazione a conclusione di una riunione a Parigi, «la commissione ha deciso di annullare la sospensione di tutte le sanzioni e invita gli Stati membri ad attuarle efficacemente».

Luigi Medici