USA. Ankara inquadra gli F16 alleati con gli S400

Due senatori Usa hanno chiesto al Dipartimento di Stato di fornire dettagli sull’uso recentemente segnalato dalla Turchia del sistema missilistico terra-aria russo S-400 contro i caccia caccia F-16 Fighting Falcon, così come hanno chiesto lumi sulla capacità della Russia di raccogliere informazioni critiche attraverso questo sistema usato sugli alleati statunitensi e della Nato.

Riporta military.com, Chris Van Hollen e James Lankford hanno inviato una lettera mercoledì scorso al Segretario di Stato Mike Pompeo dopo che i media hanno riferito che la Turchia ha tracciato gli F-16 che volavano nel Mediterraneo orientale durante l’esercitazione congiunta Eunomia svoltasi ad agosto, che ha coinvolto Francia, Italia, Grecia e Cipro. «Le notizie di questa attivazione chiariscono che la Turchia non ha alcuna intenzione di invertire la rotta e di dismettere questo sistema», hanno scritto i due senatori che cercano maggiori informazioni sulla presunta attivazione degli S-400; se la Turchia può accedere al collegamento tattico dei dati della Nato, il Link 16, attraverso il sistema S-400; e se la Russia può usare questa tattica come backdoor per spiare i paesi alleati americani.

«I rapporti suggeriscono anche che la Turchia potrebbe pianificare un test generale del sistema S-400 vicino alla città di Sinop», hanno scritto, facendo riferimento al punto più a nord del paese sul Mar Nero. La Turchia ha recentemente testato i componenti radar del suo S-400, spingendo Pompeo a visitare la Grecia il mese scorso, secondo quanto pubblicato da Ekathimernini. I successivi articoli dei media statunitensi, tuttavia, hanno dichiarato che la Turchia si sta preparando a testare i componenti del sistema, ma non ad attivare le batterie complete, nelle prossime settimane.

La Turchia ha usato i radar S-400 per tracciare i propri F-16 in passato – una mossa vista come ostile nei confronti degli Stati Uniti e degli alleati che gestiscono gli aerei di quarta generazione, secondo Defense News. L’azione è stata una delle tante che ha spinto i legislatori statunitensi a bloccare segretamente un numero non rivelato di vendite di armi alla Turchia negli ultimi due anni, riporta Defense News.

L’ultima mossa si aggiunge alle tensioni tra gli Stati Uniti e l’alleato della Nato, che funge da punto di riferimento per le truppe americane che conducono operazioni sia in Medio Oriente che in Europa.

L’anno scorso, dopo che la Turchia ha ordinato ufficialmente il sistema missilistico russo S-400 – noto a Mosca come “killer degli F-35” – gli Stati Uniti hanno rimosso Ankara dal programma Joint Strike Fighter degli F-35 e hanno iniziato a prendere provvedimenti per eliminare gradualmente le parti di aerei prodotti dalla Turchia per il jet di quinta generazione. Chiese anche agli studenti turchi – piloti e manutentori – che frequentavano l’addestramento degli F-35 alla Luke Air Force Base della Luke Air Force, in Arizona, e alla Eglin Air Force Base, in Florida, di andarsene.

La Turchia ha fatto un accordo verbale con la Russia per l’acquisto dell’S-400 nel 2017, anche se il Pentagono e il Dipartimento di Stato hanno cercato di dissuaderla. La Turchia ha formalmente preso in consegna il suo primo equipaggiamento del sistema S-400 nel luglio 2019.

I legislatori Usa hanno ripetutamente chiesto all’amministrazione Trump di imporre sanzioni alla Turchia. La notizia di potenziali sanzioni ha scosso la Turchia. Per esempio, a dicembre, il suo ministro degli Esteri, Mevlüt Çavuşoğlu, ha accennato al fatto che il Paese potrebbe tagliare l’accesso americano alle basi Usa di Incirlik e Kürecik se gli Stati Uniti dovessero far rispettare il Countering America’s Adversaries through Sanctions Act.

