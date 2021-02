URBAN ART. Le Api di Matthew Willey

Quanti modi ci sono per esaltare la bellezza della natura? Sostenere la biodiversità e ancora investire nella salvaguardia di animali preziosi come le api?

Chissà, difficile da dire, di certo è originale il modello creativo di Matthew Willey che ha trovato nel 2008, come sua musa ispiratrice, un’ape, entrata furtivamente nel suo appartamento di New York, e da allora non fa che rappresenta la sua musa in giro per il mondo arrivando a concepire il 1 ottobre 2020 un progetto: Good of the Hive oltre 50.000 esemplari di api dipinte negli edifici di tutto il mondo.

Al momento conta 5.500 insetti in 30 murales e installazioni, tutte opere d’arte eseguite negli ultimi cinque anni. In una intervista rilasciata alla Reuters l’artista noto come Matt Willey ha spiegato che la pandemia da Coronavirus ha reso le persone più sensibili e ricettive al senso di interdipendenza che mira ad evocare.

Sempre sull’intervista a Reuters l’artista afferma: Un’ape considera sempre il benessere del suo alveare. È cablata in questo modo. Ma gli umani sono cablati per scegliere. Quindi dobbiamo scegliere di vedere come sono collegati tutti i nostri problemi.

La carriera dell’artista è cominciata con murales di fascia alta in discoteche, luoghi di sport o case di lusso, poi Willey ha incontrato un’ape, e questo grande amore l’ha portato al suo primo murale di api su un edificio di stucco in stile 1920 a LaBelle, in Florida nel 2015. I passanti hanno iniziato a donare soldi, cibo e caffè per sostenere il progetto di 10 settimane.

Da allora, Willey ha mandato le api a danzare attraverso scuole, musei ed edifici comunali da San Diego a Washington DC. In ottobre, ha completato il suo primo progetto internazionale in una scuola nel sud dell’Inghilterra dopo che un alunno di 15 anni gli ha scritto dopo aver scoperto il sito web del suo progetto Good of the Hive.

Con le api e altri insetti che affrontano pressioni dall’uso di pesticidi alla perdita di habitat e al cambiamento climatico, Willey spera che i progetti pianificati dall’Italia all’India spingeranno più persone a ripensare il loro rapporto con la natura – e tra di loro.

«Non sto dipingendo le api», ha detto Willey. «Sto dipingendo noi».

Graziella Giangiulio